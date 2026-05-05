छपरा में सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही, ठेकेदार 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट

ग्रामीण कार्य विभाग ने छपरा-01 कार्य प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में भारी अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदक को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है. जाँच में पाया गया कि 'पेरारी से चमरहिया' और 'नंदलाल सिंह कॉलेज से बेलदारी' सड़कों का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं था. संवेदक द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है.
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छपरा-01 कार्य प्रमंडल में ग्रामीण सड़कों को बनाने में बड़ी लापरवाही सामने आई है. ग्रामीण कार्य विभाग ने पाया कि एक ठेकेदार ने सड़कों के निर्माण में नियमों का पालन नहीं किया और काम बहुत ही खराब तरीके से किया. सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उस ठेकेदार को अगले तीन साल के लिए 'ब्लैकलिस्ट' कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब वह ठेकेदार अगले तीन सालों तक सरकार का कोई भी नया काम नहीं ले पाएगा.
यह पूरा मामला 'मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना' से जुड़ा है. विभाग ने जब जाँच की, तो दो खास सड़कों के निर्माण में गंभीर कमियाँ पाई गईं. पहली सड़क पेरारी से हरिजन टोला चमरहिया तक बन रही थी और दूसरी नंदलाल सिंह कॉलेज से हरिजन टोला बेलदारी तक. जाँच में यह साफ हो गया कि सड़क बनाने के लिए जो मानक तय किए गए थे, उनका पालन नहीं किया गया और काम बहुत घटिया स्तर का था.
जब विभाग को इस गड़बड़ी का पता चला, तो उन्होंने ठेकेदार से सवाल पूछे और सफाई माँगी. विभाग ने उसे मौका दिया कि वह अपनी गलती के बारे में बताए, लेकिन ठेकेदार ने तय समय के भीतर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया. इसके बाद, 'बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007' के नियमों के तहत अभियंता प्रमुख ने उसे सजा सुनाते हुए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया.
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ग्रामीण कार्य विभाग ने इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश दिया है कि वे सड़कों की गुणवत्ता और ईमानदारी के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे. विभाग का कहना है कि उनका मकसद ग्रामीण इलाकों के लोगों को अच्छी और मजबूत सड़कें देना है. अगर कोई भी ठेकेदार काम में चोरी करेगा या नियमों को तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ ऐसे ही कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि जनता का पैसा बर्बाद न हो.