Bihar Chunav 2025: चुनाव से पहले ही NDA ने गंवा दी ये सीट! भोजपुरी एक्ट्रेस का नामांकन रद्द

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है. कागजी त्रुटियों के कारण उनका और तीन अन्य उम्मीदवारों का नामांकन निरस्त कर दिया गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:17 PM IST

मढ़ौरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह
मढ़ौरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह

Marhaura Vidhan Sabha Seat:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. यहां चार उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच के दौरान रद्द कर दिए गए हैं. जिन उम्मीदवारों के कागजातों में त्रुटियां पाई गईं, उनमें भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्याशी सीमा सिंह भी शामिल हैं. इसके अलावा निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, बसपा के आदित्य कुमार, और निर्दलीय विशाल कुमार के नामांकन भी निरस्त कर दिए गए हैं.

कागजी खामियों की वजह से रद्द हुए नामांकन
निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच पूरी पारदर्शिता और चुनावी नियमों के तहत की गई. चारों उम्मीदवारों के कागजातों में दस्तावेजों की कमी और तकनीकी गलतियां पाई गईं, जिसके कारण उनके नामांकन अमान्य घोषित किए गए. अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार के साथ पक्षपात नहीं किया गया.

सीमा सिंह के बाहर होने से एनडीए को झटका
सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने को एनडीए खेमे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वह मढ़ौरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की एक मजबूत दावेदार थीं. सीमा सिंह के चुनाव मैदान से बाहर होने के बाद इस सीट का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है. पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है क्योंकि सीमा सिंह के समर्थन में स्थानीय स्तर पर अच्छी सक्रियता देखी जा रही थी.

भोजपुरी सिनेमा से राजनीति तक का सफर
सीमा सिंह भोजपुरी सिनेमा की एक जानी-मानी कलाकार हैं. उन्होंने अपने नृत्य और अभिनय से मनोरंजन जगत में खास पहचान बनाई है. इस बार उन्होंने राजनीति में कदम रखकर लोगों का ध्यान खींचा था. मढ़ौरा सीट से उम्मीदवार बनने के बाद वे लगातार प्रचार अभियान में सक्रिय रहीं और जनता से सीधा संवाद किया.

नामांकन में शिक्षा का ब्योरा बना चर्चा का विषय
नामांकन दाखिल करते समय सीमा सिंह ने अपनी शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का पूरा ब्योरा हलफनामे में पेश किया था. उन्होंने बताया था कि उन्होंने वर्ष 1999 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित ‘द रेम हेगर हिंडे हाई स्कूल’ से नौवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है. सीमा सिंह ने कहा था कि वे अब राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहती हैं.

मढ़ौरा सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प
सीमा सिंह समेत चार नामांकन रद्द होने के बाद मढ़ौरा सीट पर मुकाबला सीमित उम्मीदवारों के बीच रह गया है. अब यहां आरजेडी, जनसुराज और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. मढ़ौरा विधानसभा का राजनीतिक संतुलन अब पूरी तरह बदल चुका है.

अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी
संवीक्षा के बाद जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं, उनमें राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय, जनसुराज पार्टी के नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह, द प्लुरल्स पार्टी की मधुबाला गिरी, और कई निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं. निर्वाचन कार्यालय ने अंतिम सूची जारी कर दी है.

सीमा सिंह के समर्थक और भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसक उनके चुनाव से बाहर होने पर निराश हैं. कई लोगों का कहना है कि सीमा सिंह राजनीति में नई ऊर्जा ला सकती थीं. हालांकि उन्होंने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

