बिहार में आज बारिश की चेतावनी, जानें ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में क्या होगा?

Bihar Weather Today: बिहार में मौसम विभाग ने बारिश को अलर्ट जारी किया है. विभाग ने प्रदेश के सभी 38 जिलों में 7 अगस्त, 2025 आज बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में मौसम बदले रहने की संभावना जताई है. विभाग ने 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

बिहार के इन 21 जिलों में अत्यधिक बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने की आशंका है. पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण और सिवान में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है.

इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, येलो अलर्ट वाले 17 जिलों में वज्रपात (बिजली गिरने) और तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, गया और पूर्णिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

