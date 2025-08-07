बिहार में आज बारिश की चेतावनी, जानें ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में क्या होगा?
बिहार में आज बारिश की चेतावनी, जानें ऑरेंज और येलो अलर्ट वाले जिलों में क्या होगा?

Bihar Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. अगले तीन दिनों तक मौसम बदले रहने की संभावना भी जताई है. 21 जिलों में ऑरेंज और 17 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में अत्यधिक बारिश के साथ बिजली गिरने और 40KM/H की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 07, 2025, 10:04 AM IST

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar Weather Today: बिहार में मौसम विभाग ने बारिश को अलर्ट जारी किया है. विभाग ने प्रदेश के सभी 38 जिलों में 7 अगस्त, 2025 आज बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में मौसम बदले रहने की संभावना जताई है. विभाग ने 21 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी 
बिहार के इन 21 जिलों में अत्यधिक बारिश के साथ-साथ बिजली गिरने की आशंका है. पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, सारण और सिवान में वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. 

यह भी पढ़ें: Bihar Weather: बिहार में मूसलधार बारिश से बिगड़ सकते हैं हालात, सभी जिलों म

इन जिलों में येलो अलर्ट 
मौसम विभाग के अनुसार, येलो अलर्ट वाले 17 जिलों में वज्रपात (बिजली गिरने) और तेज हवा चलने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, गया और पूर्णिया में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

रिपोर्ट: निषेद

यह भी पढ़ें:बिहार में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में अलर्ट जारी, जानें लेटेस्ट अपडेट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

