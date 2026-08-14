/छपरा: जमीन विवाद में BJP नेता के भाई को बदमाशों ने मारी 3 गोलियां, हालत गंभीर

सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में गुरुवार (13 अगस्त) की शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता जितेंद्र कुमार सोनी के छोटे भाई बजरंग प्रसाद सोनी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में बीजेपी नेता के भाई को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद गांव वालों ने गंभीर हालत में घायल बजरंग को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है. गोलीबारी की इस घटना में बजरंग की हालत गंभीर बताई जा रही है.