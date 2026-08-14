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छपरा: जमीन विवाद में BJP नेता के भाई को बदमाशों ने मारी 3 गोलियां, हालत गंभीर

सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में गुरुवार (13 अगस्त) की शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता जितेंद्र कुमार सोनी के छोटे भाई बजरंग प्रसाद सोनी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में बीजेपी नेता के भाई को तीन गोलियां लगीं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written ByRAKESH KUMAR SINGHEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 14, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:02 AM IST
छपरा: जमीन विवाद में BJP नेता के भाई को बदमाशों ने मारी 3 गोलियां, हालत गंभीर
Image Credit: छपरा: जमीन विवाद में BJP नेता के भाई को बदमाशों ने मारी 3 गोलियां, हालत गंभीर (Zee Media)

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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