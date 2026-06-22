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70वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नतीजे आते ही नागरा ब्लॉक में खुशी की लहर दौड़ गई. छपरा के नागरा पंचायत के अरवा कोठी के रहने वाले स्वर्गीय राजेंद्र कुमार पांडे और रंभा पांडे के बेटे निहाल कुमार पांडे ने रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर (RDO) के तौर पर क्वालिफाई करके इलाके का नाम रोशन किया है. निहाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय BB राम हाई स्कूल से की, जहां उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की.
निहाल ने इन्हें दिया सफलता का श्रेय
इसके बाद, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से BA और MA की डिग्री हासिल की. अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए निहाल कुमार पांडे ने कहा कि लगातार पढ़ाई, अनुशासन और खुद से पढ़ाई करना उनकी कामयाबी के मुख्य कारण थे. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां रंभा पांडे, बहनों रश्मि पांडे और रुचि पांडे, भाई नितिन पांडे, शिक्षकों जगन्नाथ सिंह 'काका', इनायतुल्लाह और नसीम अख्तर और मेंटर शंकर सुमन को दिया.
मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत की जरूरत
उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के छात्रों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. बस सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत की जरूरत है. उनके कई शुभचिंतकों, जिनमें उनके दोस्त सागर प्रसाद और ऋतिक कुमार, समाजसेवी इरशाद कुरैशी, मोनू कुमार पांडे और फणींद्र कुमार सिंह शामिल हैं. उन्होंने निहाल को उनकी सफलता पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह
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