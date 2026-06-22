निहाल ने इन्हें दिया सफलता का श्रेय

इसके बाद, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से BA और MA की डिग्री हासिल की. ​​अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए निहाल कुमार पांडे ने कहा कि लगातार पढ़ाई, अनुशासन और खुद से पढ़ाई करना उनकी कामयाबी के मुख्य कारण थे. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां रंभा पांडे, बहनों रश्मि पांडे और रुचि पांडे, भाई नितिन पांडे, शिक्षकों जगन्नाथ सिंह 'काका', इनायतुल्लाह और नसीम अख्तर और मेंटर शंकर सुमन को दिया.