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छपरा का बेटा निहाल बना ग्रामीण विकास पदाधिकारी, 70वीं BPSC परीक्षा में मिली शानदार सफलता

70वीं BPSC में छपरा के बेटे निहाल कुमार को शानदार सफलता मिली है. वो अब ग्रामीण विकास पदाधिकारी बन गए हैं. इस खबर से उनके पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:55 PM IST
छपरा का बेटा निहाल बना ग्रामीण विकास पदाधिकारी, 70वीं BPSC परीक्षा में मिली शानदार सफलता
Image Credit: जी मीडिया

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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