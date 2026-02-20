Advertisement
जेवर और नवी मुंबई की तर्ज पर सोनपुर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नीतीश कैबिनेट की मुहर

Greenfield International Airport at Sonpur: सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना के लिए नीतीश कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. कैबिनेट मीटिंग में 4228.61 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 1302.83 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:34 PM IST

सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (File Photo)
सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (File Photo)

छपरा: बिहार सरकार की कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के लिए 4228.61 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 1302.83 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. यह निर्णय बिहार के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है.

सारण के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि 20 फरवरी 2026 का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने बताया कि यह हवाई अड्डा (Greenfield International Airport at Sonpur) दक्षिण एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में शामिल होगा और बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा.

लगभग 4200 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह एयरपोर्ट पटना से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कनेक्टिविटी प्रदान करने की क्षमता रखेगा. आकार और आधुनिक सुविधाओं की दृष्टि से यह देश के प्रमुख हवाई अड्डों- जेवर, नवी मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े एयरपोर्ट्स की श्रेणी में शामिल होगा.

सांसद रूडी ने कहा कि पिछले सात वर्षों के निरंतर प्रयास और प्रक्रिया के बाद यह सपना साकार हो पाया है. उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह परियोजना 14 करोड़ बिहारवासियों के विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

यह भी पढ़ें: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 35 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर,युवाओं के लिए खुले पिटारे

Nitish CabinetBihar News

