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'न्याय मिलकर रहेगा', पंकज यादव के परिवार से मिले खेसारी लाल यादव, पत्नी ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि केवल छपरा ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और सरकार को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसी भी परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:06 PM IST
'न्याय मिलकर रहेगा', पंकज यादव के परिवार से मिले खेसारी लाल यादव, पत्नी ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल
Image Credit: (Z News) पंकज यादव के परिवार से मिले खेसारी लाल यादवSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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