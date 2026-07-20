'न्याय मिलकर रहेगा', पंकज यादव के परिवार से मिले खेसारी लाल यादव, पत्नी ने पुलिस की जांच पर उठाए सवाल

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चर्चित पंकज यादव हत्याकांड को लेकर भोजपुरी अभिनेता और पूर्व राजद नेता खेसारी लाल यादव रविवार को छपरा के मितसोरिया गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक पंकज यादव के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया.
मीडिया से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि केवल छपरा ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और सरकार को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसी भी परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े.
वहीं, इस मामले में पुलिस द्वारा चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी मृतक की पत्नी ने जांच पर असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि मामले की स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तो पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ सकती है. उन्होंने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की.
मृतक की पत्नी ने कहा कि वह अब तक की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई की मांग करती हैं. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और अदालत में शीघ्र सुनवाई कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए.
रिपोर्ट: राकेश सिन्हा