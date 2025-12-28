Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Saran

लापता नहीं, दोस्त को बर्थडे सरप्राइज देने गईं थीं बिहार की कृषि अधिकारी अर्यमा दीप्ति, 24 घंटे में पुलिस ने ढूंढ निकाला

बिहार के पटना में अथमलगोला ब्लॉक की कृषि अधिकारी अर्चना दीप्ति शुक्रवार शाम लापता हो गईं थीं. उनके पति शुभम कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने फोन ट्रेस करके उन्हें सारण के मशरख से बरामद किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:40 PM IST

बिहार की कृषि अधिकारी अर्यमा दीप्ति और आनंद कुमार एसडीपीओ 1 बाढ़
बिहार की कृषि अधिकारी अर्यमा दीप्ति और आनंद कुमार एसडीपीओ 1 बाढ़

बिहार के पटना जिले में अथमलगोला ब्लॉक में कृषि विभाग में काम करने वाली अधिकारी अर्यमा दीप्ति शुक्रवार की शाम को अचानक गायब हो गई थीं. उनके पति शुभम कुमार ने बताया कि वो रोज की तरह उन्हें ऑफिस छोड़ने गए थे, लेकिन शाम को उनका फोन बंद हो गया. परिवार वाले बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनकी शादी को अभी सिर्फ 23 दिन ही हुए थे. शुभम कुमार बेगूसराय में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और शादी 4 दिसंबर को हुई थी. अर्यमा दीप्ति पटना के हनुमान नगर की रहने वाली हैं और बख्तियारपुर में किराए का कमरा लेकर रहती हैं. उनके भाई ने बख्तियारपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

पुलिस ने फोन सर्विलांस की मदद से अर्यमा दीप्ति का लोकेशन ट्रेस किया. बाढ़ अनुमंडल के एसडीपीओ आनंद कुमार ने बताया कि टीम ने तड़के सुबह सारण जिले के मशरख इलाके में छापेमारी की और उन्हें वहां से बरामद कर लिया. ये सब 24 घंटे के अंदर हो गया. पुलिस का कहना है कि कोई अपहरण या जबरदस्ती की बात नहीं थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से गई थीं. जांच में टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे सारी अफवाहें झूठी साबित हुईं कि वो किसी प्रेमी के साथ भाग गईं या कुछ गलत हुआ है.

अर्यमा दीप्ति ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया कि वो अपनी करीबी दोस्त अंजलि उर्फ गोल्डी कुमारी को जन्मदिन पर सरप्राइज देने गई थीं. गोल्डी सारण के मशरख की रहने वाली हैं. अर्यमा दीप्ति ने बताया कि ऑफिस से निकलकर वो सीधे वहां चली गईं, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से पति या परिवार को बता नहीं पाईं. उन्होंने कहा कि कोई दबाव या डर नहीं था. पुलिस ने इस बयान के आधार पर मामले को सुलझाया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

शादी के इतने कम समय बाद गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया और आसपास अफवाहें फैलने लगीं कि शायद अपहरण हो गया या वो किसी और के साथ चली गईं. लेकिन पुलिस के खुलासे ने सबको राहत दी. एसडीपीओ ने कहा कि ये एक साधारण मामला था, जहां मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से गलतफहमी हुई. अर्यमा दीप्ति अब सुरक्षित हैं और परिवार के साथ हैं. 

ये भी पढ़ें- मुंगेर में तीन इनामी माओवादियों ने डीजीपी के सामने किया सरेंडर

पटना पुलिस ने साफ कहा कि अर्यमा दीप्ति न लापता हुई थीं और न ही उनका अपहरण हुआ था. वो सिर्फ दोस्त को बर्थडे सरप्राइज देने गई थीं. जांच में कोई संदिग्ध बात नहीं मिली. पुलिस अब नियमों के मुताबिक आगे की प्रक्रिया पूरी कर रही है.

इनपुट - चंदन राय

