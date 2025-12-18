Advertisement
बच गए डॉक्टर साहब! छपरा में किडनैपिंग से पहले दो अपराधी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने मास्टरमाइंड को दबोचा

Chhapra News: पुलिस ने छपरा में डॉक्टर के अपहरण की साजिश को नाकाम कर दिया. साथ ही मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने दो अपराधियों का का हाफ एनकाउंटर भी किया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:34 PM IST

छपरा में डॉक्टर के अपहरण की साजिश नाकाम
Chhapra Half Encounter: छपरा में शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. सजल कुमार के अपहरण की साजिश को सारण पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित और वैज्ञानिक कार्रवाई करते हुए अपहरण की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि, पैसे लेकर अपहरण करने आए दो अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है.

पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी
सारण एसएसपी कुमार आशीष ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी द्वेष से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है. पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी.

गोलियों की गूंज से थमी अपहरण की साजिश
दरअसल, बुधवार देर रात शहर में डॉक्टर सजल कुमार के अपहरण का प्रयास किया गया था, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागने में सफल रहे. घटना की सूचना मिलते ही एएसपी रामपुकार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने दो अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया
जांच के दौरान अपहरण की साजिश में शामिल प्रोफेशनल अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया. इसी क्रम में हथियारों की बरामदगी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गोली मारकर घायल कर दिया. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और अन्य पहलुओं पर भी छानबीन जारी है.

पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एनकाउंटर किया
सारण पुलिस की तरफ से दिसंबर महीने का यह तीसरा कार्रवाई है, जिसमें दो अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, इससे पहले इसी तरह एक अपराधी को एक दिसंबर को, जबकि तीन दिसंबर को शराब तस्कर को पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एनकाउंटर किया है.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

