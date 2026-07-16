/बिहार में बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क ध्वस्त! सारण में 3 मोबाइल और 55 डेबिट कार्ड के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार

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सारण जिले के इसुआपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है. युवक के पास से 55 डेबिट कार्ड और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. बरामद डेबिट कार्डों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद पुलिस ने सभी सामान जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है.
सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इसुआपुर बाजार स्थित भारत गैस एजेंसी के समीप एक व्यक्ति बड़ी संख्या में एटीएम और डेबिट कार्ड लेकर संदिग्ध परिस्थिति में खड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
पुलिस को देखते ही संदिग्ध युवक भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया. गिरफ्तार युवक की पहचान पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के सहनेवाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदगढ़ गांव स्थित जसवीर कॉलोनी निवासी पप्पू सिंह के पुत्र शुभम सिंह के रूप में हुई है.
तलाशी के दौरान उसके पास से 55 डेबिट कार्ड और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस द्वारा कार्डों और मोबाइल फोन के संबंध में पूछताछ किए जाने पर आरोपी कोई संतोषजनक जवाब अथवा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.
इसुआपुर थाना पुलिस ने बरामद सभी सामानों को विधिसम्मत तरीके से जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में इसुआपुर थाना कांड संख्या 284/26, दिनांक 15 जुलाई 2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2), 317(5) एवं 318 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मामला केवल संदिग्ध डेबिट कार्ड रखने तक सीमित नहीं हो सकता. बरामद मोबाइल फोन और डेबिट कार्डों की तकनीकी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका संबंध किसी साइबर ठगी, बैंकिंग फ्रॉड या अंतरराज्यीय गिरोह से तो नहीं है.
जांच के दौरान अन्य राज्यों की पुलिस और संबंधित बैंकों से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है. इस संबंध में पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है.
रिपोर्ट: राकेश सिंह