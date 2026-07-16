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बिहार में बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क ध्वस्त! सारण में 3 मोबाइल और 55 डेबिट कार्ड के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार

Saran News: सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि 15 जुलाई को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इसुआपुर बाजार स्थित भारत गैस एजेंसी के समीप एक व्यक्ति बड़ी संख्या में एटीएम और डेबिट कार्ड लेकर संदिग्ध परिस्थिति में खड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:38 PM IST
बिहार में बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क ध्वस्त! सारण में 3 मोबाइल और 55 डेबिट कार्ड के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) सारण में 3 मोबाइल और 55 डेबिट कार्ड के साथ पंजाब का युवक गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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