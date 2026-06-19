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केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (19 जून, 2026) को छपरा जंक्शन से दिल्ली आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया. इस दौरान रेल मंत्री ने मौल-दिल्ली एवं जहीरघाट-वाराणसी के लिए दो अन्य ट्रेनों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले 7 से 8 वर्षों में बिहार को 200 से अधिक नई रेलगाड़ियां दी जाएंगी.
छपरा में दो एयरपोर्ट
उन्होंने कहा कि बिहार में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा. रेलवे के विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार के रेल बजट में सौ गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और राज्य अब तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब आईटी, उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रहा है. उन्होंने कहा कि केवल छपरा में ही दो एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में 10 ग्रीन सिटी का निर्माण कराया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल-पुलियों और सड़कों के निर्माण में बिहार नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर है और हजारों करोड़ रुपये की लंबित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. बता दें कि इस मौके पर कई जन-प्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद थे, जिनमें सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजीव प्रताप रूडी और MLC इंजीनियर सतीशनंदन राय और वीरेंद्र नारायण यादव शामिल थे. कार्यक्रम के आखिर में रेल मंत्री ने छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दिल्ली के आनंद विहार के लिए जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह