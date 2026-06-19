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रेल मंत्री और CM सम्राट ने छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, बिहार को मिलेंगी 200 नई ट्रेनें

Chhapra-Anand Vihar Express: रेल मंत्री और CM सम्राट ने छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान सीएम ने कहा कि बिहार अब आईटी, उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रहा है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 19, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:10 PM IST
रेल मंत्री और CM सम्राट ने छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, बिहार को मिलेंगी 200 नई ट्रेनें
Image Credit: रेल मंत्री और CM सम्राट ने छपरा-आनंद विहार एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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