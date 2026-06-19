छपरा में दो एयरपोर्ट

उन्होंने कहा कि बिहार में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा. रेलवे के विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार के रेल बजट में सौ गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और राज्य अब तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब आईटी, उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बनाने जा रहा है. उन्होंने कहा कि केवल छपरा में ही दो एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं, जबकि पूरे बिहार में 10 ग्रीन सिटी का निर्माण कराया जाएगा.