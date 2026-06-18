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कल छपरा से आनंद विहार के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे रेल मंत्री आश्विनी वैष्णव

छपरा जंक्शन से अब सीधे आनंद विहार के लिए साप्ताहिक ट्रेन मिलने जा रही है. क्षेत्र के लोग अरसे से इसकी मांग कर रहे थे. अगर इस ट्रेन को अच्छा रिस्पांस मिला तो यह रेगुलर भी की जा सकती है.

Written ByRAKESH KUMAR SINGH
Published: Jun 18, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:17 PM IST
कल छपरा से आनंद विहार के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे रेल मंत्री आश्विनी वैष्णव
Image Credit: रेल मंत्री आश्विनी वैष्णव (फाइल फोटो)

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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