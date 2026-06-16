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बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, सिवान से हाजीपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन

Special Train: बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला किया है. रेलवे के अनुसार, सिवान से हाजीपुर के लिए विशेष ट्रेन चलेगी. इससे हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी राहत मिलेगी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:52 PM IST
बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, सिवान से हाजीपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन
Image Credit: बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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