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Bihar Constable Recruitment Exam: बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी पहल की है. रेल प्रशासन ने 17, 24 और 28 जून 2026 को सिवान से हाजीपुर के बीच दो अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इससे सारण, सिवान और आसपास के जिलों के हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी राहत मिलेगी.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार की जारी जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. दोनों ट्रेनों के सभी कोच अनारक्षित श्रेणी के होंगे, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकें.
ऐसे चलेगी पहली विशेष ट्रेन
05106 सिवान-हाजीपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी 17, 24 और 28 जून को सिवान से दोपहर 2:00 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन दुरौंधा, एकमा, छपरा, दिघवारा, परमानंदपुर और सोनपुर स्टेशनों पर रुकते हुए शाम 5:15 बजे हाजीपुर पहुंचेगी.
शाम में भी मिलेगी सुविधा
इसके अलावा 05112 सिवान-हाजीपुर अनारक्षित परीक्षा विशेष गाड़ी भी इन्हीं तिथियों में चलाई जाएगी. यह ट्रेन सिवान से शाम 6:30 बजे खुलेगी और दुरौंधा, एकमा, छपरा, दिघवारा, परमानंदपुर तथा सोनपुर होते हुए रात 9:45 बजे हाजीपुर पहुंचेगी.
रेलवे के इस फैसले से खासकर छपरा, एकमा, दुरौंधा और सोनपुर रूट के अभ्यर्थियों में खुशी देखी जा रही है. भर्ती परीक्षा के दौरान सामान्य ट्रेनों में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
रिपोर्ट: राकेश सिंह