रिविलगंज में 20 रुपया नही देने पर हत्या करने वाला आरोपी राजन नट गिरफ्तार, गोली मार कर की थी हत्या

Bihar Crime News: सारण जिले के रिवीलगंज थाना क्षेत्र के शमसुद्दीनपुर गांव में शराब के लिए मांगे गए 20 रुपए को लेकर हुए विवाद में मनोज राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी राजन नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हथियार और खोखा बरामद कर एफएसएल टीम को सौंपा गया.
 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:37 AM IST

Bihar Crime News: सारण जिले के रिवीलगंज थाना क्षेत्र के शमसुद्दीनपुर गांव में एक मामूली विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया. शराब के लिए मात्र 20 रुपए की मांग को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान गांव निवासी मनोज राय के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, बुधवार की देर शाम गांव के ही राजन नट ने शराब पीने के लिए मनोज राय से 20 रुपए मांगे. मनोज द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसी दौरान गुस्से में आकर राजन नट ने देशी कट्टे से गोली चला दी, जो सीधे मनोज के सीने में जा लगी. गोली लगने के बाद मनोज मौके पर ही गिर पड़े. परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल छपरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ये भी पढ़ें: रिविलगंज में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, शराब के पैसे के लेन-देन में चली गोली

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक रामपुकार सिंह के नेतृत्व में रिवीलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजन नट को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और एक खोखा भी बरामद किया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे स्पीड ट्रायल केस के तहत दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है. वहीं, गांव में इस घटना के बाद दहशत और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने एहतियातन क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती की है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने.

इनपुट: राकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

