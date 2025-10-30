'राजद-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, अपना रेट लिस्ट जारी किया है', जानिए पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें

PM Modi News: सारण जिले के छपरा में पीएम मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस दौरान राजद-कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राजद-कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, अपना रेट लिस्ट जारी किया है. पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बिहार की धरोहर को कैसे रोजगार से जोड़ रही है, इसका एक उदाहरण गंगा विलास क्रूज है. यह बनारस से बिहार होते हुए बंगाल तक जाता है. आजकल यह क्रूज मुंगेर के इलाके में है. यह जहाज बक्सर से विक्रमशिला तक बिहार का गौरव दुनिया को दिखा रहा है. नदी के तट पर हमारी संस्कृति कैसे पली-बढ़ी उसके दर्शन होते हैं. हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिकता से जोड़ रही है. चलिए जानते हैं पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें क्या-क्या रही.

1. पीएम मोदी ने कहा कि आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण में डूबे आरजेडी-कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के अलावा कोई काम नहीं सकते. उन्होंने अपनी पूरी ताकत घुसपैठियों को बचाने में लगाई है. अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना. 500 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ. छपरा की बेटी स्वाति के भजन 'मेरी छोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे' से दुनिया से गूंज उठी थी. प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लोग अयोध्या चल पड़े, लेकिन आरजेडी-कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर से भी नफरत है.

2. पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव पहली बार वोट देने वालों के काफी महत्वपूर्ण है. आपको अपने वोट की ताकत पहचाननी है. आपके माता-पिता के एक वोट ने बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाई और बिहार को सुशासन की ओर ले गए. ये आपके पिताजी-माताजी के वोट की ताकत थी. अब बारी आपकी है. अब बिहार के नौजवानों का एक वोट सुशासन को समृद्धि में बदलने का अवसर है. आपके माता-पिता ने जंगलराज से मुक्ति के लिए वोट किया था. आपको समृद्ध बिहार-विकसित बिहार के लिए वोट करना है.

3. उन्होंने कहा कि जंगलराज की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं रही हैं, बच्चे रहे हैं. आजकल के युवा जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था, उसके बारे में जब जानेंगे तो सहर उठेंगे. जंगलराज के समय में 1998 में दलित आईएएस अफसर की पत्नी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था.

4. पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी के गुंडों ने परिवार की अन्य महिलाओं को भी नहीं बक्शा था. उन्हें भी प्रताड़ित किया था. आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था. सरकार चलाने वाले तक जंगलराज में सुरक्षित नहीं थे. जो खेतों में काम करने वाले, स्कूलों में जाने वाले महिलाओं के साथ हुए बलात्कार तो दर्ज तक नहीं हुए. दलितों, महादलितों, पिछड़ों के लिए न्यायालय तक के दरवाजे बंद थे.

5. पीएम मोदी ने कहा कि ये सब अचानक नहीं हुआ है. ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची-समझी साजिश के तहत हुआ है. कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार में चुनाव प्रचार में ला रही है. यह उदाहरण है कि कांग्रेस-आरजेडी की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है.

6. छपरा में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र के साथ काम कर रही है. हम धरोहर को रोजगार से जोड़ रहे हैं. आप काशी या अयोध्या जाइए, वहां हुए विकास से श्रद्धालुओं की संख्य लगातार बढ़ रही है. इससे रिक्शा वाले, नाव वाले, होलट वाले, साड़ी बेचने वाले सब की कमाई बढ़ी है. अब यही काम एनडीए सरकार यहां दोहरा रही है. हमारी एनडीए सरकार यहां हरिहरनाथ कॉरिडोर बना रही है.

7. पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग आजकल उद्योग और फैक्ट्री पर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं. एक समय था जब मढ़ौरा गुलामीकाल खंड से ही औद्योगिक सेंटर था. यहां बनता लेमन जूस की गोली यहां बनती थी. ये बिहार ही नहीं देशभर के बच्चों की पसंदीदा टॉफी होती थी. यहां की चॉकलेट देश भर मे सप्लाई होती थी. फिर जंगलराज आ गया. रंगदारी, फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, आरजेडी के ऐसे गुंडाटैक्स लगते गए. लालझंडा गैंग ने काम बंद करवा दिया और अंग्रेज के जमाने में बनी लेमन जूस बनाने वाली मोर्टन फैक्ट्री बंद हो गई.

8. उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उदाहरण नहीं है, ऐसी कई मिलें और फैक्ट्रियां, जंगलराज ने बंद करा दीं. देखते ही देखते यहां काम कर हजारों लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा. आज भी जब निवेश करने वाले लोग आरजेडी और लालझंडा को सुनते हैं तो आने में 50 बार सोचते हैं और दूसरे राज्य में चले जाते हैं. एनडीए सरकार मढ़ौरा के उस गौरव का फिर से लौटाने में जुटी है. मढ़ौरा रेल फैक्ट्री उसका उदाहरण है.

9. पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारा मढ़ौरा, हमारा सारण, हमारा बिहार फिर से मेड इन इंडिया का शान बनने वाला है. आने वाले सालों में यहां उद्योगों का नया विस्तार होगा. बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जंगलराज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं.

10. उन्होंने कहा कि आरजेडी-कांग्रेस का घोषणापत्र नहीं है. इन्होंने अपनी रेटलिस्ट जाहिर की है. इनकी हर घोषणा के पीछे का मकसद- रंगदारी, फिरौती, भ्रष्टाचार, यही सब है. इसलिए संकल्प को दोहराइये जंगलराज से दूर रहेगा बिहार.

