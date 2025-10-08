Baniapur Vidhan Sabha Seat: बनियापुर विधानसभा सीट पर राजद का दबदबा, लगातार तीन बार जीते केदार नाथ सिंह

Baniapur Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार का बनियापुर विधानसभा क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह क्षेत्र न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि आसपास के जिलों और दूर-दराज़ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है. यहां के मंदिर, मेले और परंपराएं इस क्षेत्र की समृद्ध पहचान को दर्शाते हैं.

बनियापुर क्षेत्र में स्थित अंबा स्थान मंदिर (आमी) प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है. इस मंदिर के पास बना गहरा कुआं सालभर पानी से भरा रहता है, जो भक्तों को चमत्कारी प्रतीत होता है. नवरात्र के समय यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर के यज्ञ कुंड में अर्पित जल का रहस्यमयी तरीके से लुप्त हो जाना श्रद्धालुओं की आस्था को और गहरा करता है. इसी तरह, बेरूई शिव मंदिर भी यहां का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ उमड़ती है. हर साल लगने वाला बनियापुर मेला, जो करीब तीन महीने तक चलता है, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और खास बना देता है.

बनियापुर, छपरा से लगभग 37 किलोमीटर पूर्व और दिघवारा से 4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. यह पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है. यहां की मुख्य आजीविका कृषि है. धान, गेहूं, मक्का और दालें प्रमुख फसलें हैं, जबकि गन्ना और सब्जियों की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है. उद्योगों की कमी के बावजूद, स्थानीय चावल मिलें, ईंट भट्टे और साप्ताहिक हाट यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं.

बनियापुर विधानसभा क्षेत्र, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. 1951 से अब तक यहां 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. कांग्रेस पार्टी ने सात बार जीत दर्ज की है, जबकि राजद ने तीन बार और अन्य दलों जैसे जनता पार्टी, जनता दल (यू), संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने एक-एक बार सफलता पाई है. इस सीट पर अभी तक वामपंथी दलों और भाजपा की पकड़ कमजोर रही है. वर्तमान समय में राजद के केदार नाथ सिंह इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं. उन्होंने 2010, 2015 और 2020 के चुनाव लगातार जीतकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है.

