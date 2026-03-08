Advertisement
Chhapra News: छपरा में बालू माफियाओं ने खनन निरीक्षक की गाड़ी को घेरा, जमकर की तोड़फोड़... जब्त ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए

Chhapra News: छपरा में करीब 25 से 30 बालू माफियाओं ने खनन निरीक्षक की गाड़ी को घेरा और हमला कर दिया. इतना ही नहीं ने माफियाओं ने गाड़ी पर पत्थर, ईंट और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला भी किया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 08, 2026, 03:30 PM IST

Chhapra News: छपरा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं के दुस्साहस का मामला सामने आया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दहियावां टोला स्थित जगदम कॉलेज ढाला के समीप बाइक सवार करीब 25 से 30 अपराधियों ने खनन निरीक्षक की गाड़ी को घेरकर हमला कर दिया. इस हमले में सरकारी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई. खनन निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि वे अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर उसे थाने ले जा रहे थे. इसी दौरान जगदम कॉलेज ढाला के पास रेलवे फाटक बंद होने के कारण उनकी गाड़ी कुछ देर के लिए रुक गई. इसी मौके का फायदा उठाते हुए करीब 25 से 30 की संख्या में बाइक सवार लोग वहां पहुंच गए और अचानक गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया.

खनन निरीक्षक के अनुसार, हमलावरों ने आते ही गाड़ी पर पत्थर, ईंट और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया. हमलावरों का इरादा जानलेवा था. अचानक हुए इस हमले से वाहन में मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही हमलावर और आक्रामक हो गए. इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक महिला पुलिसकर्मी को भी चोट लग गई. हमलावरों ने सरकारी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि पुलिसकर्मियों की तत्परता और आसपास मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाने के बाद हमलावर मौके से भाग निकले. जाते-जाते हमलावर जब्त किए गए बालू लदे ट्रैक्टर को भी अपने साथ ले गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर डीआईजी, एसडीपीओ, एसडीओ समेत कई वरीय अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी निलेश कुमार ने कहा कि यह अपराधियों का दुस्साहस है. प्रशासन और पुलिस इस घटना को गंभीरता से ले रही है. जल्द ही हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. इस मामले में मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस हमलावरों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

