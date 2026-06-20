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बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में सारण प्रशासन, DM और SSP ने तटबंध कार्यों का किया निरीक्षण

Saran News: सारण में संभावित बाढ़ और नदी कटाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और SSP विनीत कुमार ने मकेर के हैजलपुर तथा तरैया में चल रहे कटाव निरोधी और तटबंध निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया.

Written ByRakesh SinghEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 20, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:10 AM IST
बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में सारण प्रशासन, DM और SSP ने तटबंध कार्यों का किया निरीक्षण
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