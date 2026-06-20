/बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में सारण प्रशासन, DM और SSP ने तटबंध कार्यों का किया निरीक्षण

राज्य चुनें
Saran News: संभावित बाढ़ और नदी कटाव को लेकर सारण जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इसी क्रम में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव एवं SP विनीत कुमार ने मकेर प्रखंड के हैजलपुर तथा तरैया प्रखंड में चल रहे बाढ़ सुरक्षा और तटबंध निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. अधिकारियों ने कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की समीक्षा करते हुए 30 जून तक हर हाल में सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. मकेर प्रखंड अंतर्गत हैजलपुर में गंडक नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा कराए जा रहे कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को बताया गया कि करीब 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि संभावित बाढ़ से पूर्व संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर 194 श्रमिक कार्यरत पाए गए. इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले की तुलना में श्रमिकों की संख्या कम हुई है. उन्होंने संबंधित एजेंसी और अभियंताओं को निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाने के लिए मजदूरों की संख्या कई गुना बढ़ाई जाए तथा सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
DM और SSP ने स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर चल रहे कार्यों पर फीडबैक भी लिया. जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी मकेर को 24 घंटे निगरानी के लिए एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया, ताकि कार्य की नियमित मॉनिटरिंग हो सके और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जा सके. वहीं, तरैया प्रखंड में निर्माणाधीन हसनपुर-बनिया-सगुनी तटबंध परियोजना का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया. जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 8.33 किलोमीटर लंबे नए तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें करीब 7 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है.
मधोपुर पंचायत स्थित निर्माणाधीन हिस्से का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिया कि शेष सभी कार्य 30 जून तक हर हाल में पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ को देखते हुए किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा को प्रतिदिन निर्माण कार्य की समीक्षा और निगरानी करने का निर्देश दिया.
साथ ही अधिकारियों से कहा कि गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए तथा समयबद्ध तरीके से सभी सुरक्षात्मक कार्य पूरे कर क्षेत्र के लोगों को अधिकतम सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.