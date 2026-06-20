/बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में सारण प्रशासन, DM और SSP ने तटबंध कार्यों का किया निरीक्षण

Saran News: संभावित बाढ़ और नदी कटाव को लेकर सारण जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. इसी क्रम में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव एवं SP विनीत कुमार ने मकेर प्रखंड के हैजलपुर तथा तरैया प्रखंड में चल रहे बाढ़ सुरक्षा और तटबंध निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. अधिकारियों ने कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा की समीक्षा करते हुए 30 जून तक हर हाल में सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया. मकेर प्रखंड अंतर्गत हैजलपुर में गंडक नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल द्वारा कराए जा रहे कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को बताया गया कि करीब 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. जिलाधिकारी ने शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि संभावित बाढ़ से पूर्व संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.