Saran News: 20 साल पहले खोया बेटा सोशल मीडिया के जरिए मिला, मोबाइल स्क्रीन पर देख रो पड़े पिता

मांझी (सारण): कुछ कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा हैरतअंगेज होती हैं और सारण जिले के मांझी से ऐसी ही एक कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं. यह कहानी है पिता के अटूट विश्वास, एक उद्योगपति की दरियादिली और सोशल मीडिया के चमत्कार की. मांझी नगर पंचायत के दक्षिण टोला के रहने वाले मुंद्रिका यादव का बेटा जब महज सात साल की उम्र में लापता हुआ था, तब परिवार ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. समय बीतता गया और 20 साल गुजर गए, लेकिन पिता की आंखों ने अपने लाल की राह देखना नहीं छोड़ा. अब दो दशक बाद, जब मोबाइल की स्क्रीन पर बाप और बेटे का आमना-सामना हुआ, तो दोनों फफक-फफक कर रो पड़े.

20 साल पहले घर से भटकने के बाद वह मासूम बच्चा किसी तरह दिल्ली पहुंच गया था. वहां वह लावारिस और बेसहारा हालत में घूम रहा था, तभी मुंबई के एक उद्योगपति द्रुपचंद परमेश्वर साहनी की नजर उस पर पड़ी. द्रुपचंद जो मूल रूप से मऊ (यूपी) के रहने वाले हैं, उन्होंने उस बच्चे को न केवल सहारा दिया बल्कि उसे अपने साथ मुंबई ले गए. उन्होंने उसे पढ़ाया-लिखाया, काम सिखाया और एक नई पहचान दी. द्रुपचंद ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की कि साल 2023 में उन्होंने अपनी ही बहन से उस युवक की शादी करा दी. आज वह युवक न केवल विवाहित है, बल्कि एक प्यारी सी बेटी का पिता भी बन चुका है.

भले ही वह बच्चा 20 साल पहले बिछड़ गया था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अपने गांव की यादें धुंधली ही सही मगर जिंदा थीं. उसे अक्सर मांझी का वह रेलवे पुल, गांव का पुराना मंदिर और बिनोद पाठक की कथाएं याद आती थीं. उसने ये बातें अपने संरक्षक द्रुपचंद को बताईं. द्रुपचंद ने इन जानकारियों को आधार बनाकर गूगल पर मांझी को सर्च किया. इसके बाद उन्होंने फेसबुक के जरिए मांझी स्थित उत्सव पैलेस के संचालक विवेक कुमार सिंह से संपर्क साधा. विवेक ने गांव में छानबीन की और आखिरकार मुंद्रिका यादव के परिवार तक पहुंचने में सफलता हासिल की.

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जैसे ही विवेक कुमार सिंह ने वीडियो कॉल के जरिए पिता और बेटे को आमने-सामने किया, माहौल गमगीन हो गया. मुंद्रिका यादव ने जब 27 साल के उस जवान को देखा, जिसे उन्होंने आखिरी बार 7 साल की उम्र में देखा था, तो वह खुद को संभाल नहीं पाए. मोबाइल स्क्रीन के दोनों तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज आ रही थी. पिता ने रूंधे गले से सिर्फ इतना ही कहा, "ईश्वर की महिमा अपरंपार है." बेटे ने अपनी पत्नी और बेटी से भी अपने पिता का परिचय कराया. अब पूरा परिवार उस पल का इंतजार कर रहा है जब बेटा मुंबई से सपरिवार अपने घर मांझी लौटेगा. छह बेटों के पिता मुंद्रिका यादव के घर आज इस चमत्कारिक पुनर्मिलन की खुशी में जश्न का माहौल है.

इनपुट - राकेश कुमार सिंह