Saran News: सारण में आधी रात को एक्शन, 6 आर्केस्ट्रा समूहों से 15 लड़कियां मुक्त; 8 KM पीछा कर धरे गए तस्कर?

Saran News: बिहार के सारण जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. गुरुवार रात को महज 10 किलोमीटर के दायरे में चली 5 घंटे की छापेमारी के दौरान 6 आर्केस्ट्रा समूहों के चंगुल से 15 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है. इस दौरान पुलिस ने फिल्मी अंदाज में 8 किलोमीटर तक पीछा कर एक कार को दबोचा, जिसमें लड़कियां छिपाई गई थीं.

शरीर पर चोट के निशान: मुक्त कराई गई लड़कियों के शरीर पर प्रताड़ना के गहरे निशान मिले हैं. उन्हें पंजाब, ओडिशा, असम, बंगाल और यूपी से तस्करी के जरिए लाया गया था.

अश्लील गानों पर मजबूरी: लड़कियों ने बयान दिया कि उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती थी और अश्लील गानों पर नाचने के साथ-साथ यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी: 'खुशी आर्केस्ट्रा' का मालिक 3 लड़कियों को कार में भरकर भाग रहा था, जिसे पुलिस ने 8 किलोमीटर पीछा कर दबोच लिया.

इन आर्केस्ट्रा पर पड़ा छापा: काजल, सुर संगम, कोपा चट्टी, खुशी, श्याम और दिया आर्केस्ट्रा समूह पुलिस के रडार पर आए.

कठोर धाराओं में केस दर्ज

बिहार पुलिस के ADG डॉ. अमित कुमार जैन के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन पर POCSO एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और बंधुआ मजदूरी अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें: फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत