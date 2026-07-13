/सारण में भाई बना बहन का कातिल, मामूली विवाद में 15 वर्षीय अनन्या की चाकू मारकर हत्या

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Saran Crime News: बिहार के सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव में रविवार को भाई-बहन के बीच हुआ मामूली विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया. आरोप है कि नशे की हालत में एक युवक ने अपनी ही 15 वर्षीय बहन पर चाकू से हमला कर दिया. गर्दन पर गंभीर वार होने के कारण किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतका की पहचान जिगना गांव निवासी 15 वर्षीय अनन्या कुमारी के रूप में हुई है.
मृतिका रिविलगंज स्थित गौतम ऋषि उच्च विद्यालय में दसवीं कक्षा की छात्रा थी. बताया जाता है कि घटना के समय अनन्या घर में पूजा की थाली धो रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उसका अपने भाई विनय से विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर विनय ने चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से अनन्या ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और परिजनों के साथ-साथ पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी, जिसके बाद रिविलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. ग्रामीणों के अनुसार, मृतका के पिता रांची में मजदूरी करते हैं. परिवार में एक बेटा और दो बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि अनन्या घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी. बताया जाता है कि मृतका की मां मानसिक रूप से बीमार हैं.
रिविलगंज थाना पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और साथ आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.