/सारण में भाई बना बहन का कातिल, मामूली विवाद में 15 वर्षीय अनन्या की चाकू मारकर हत्या

घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और परिजनों के साथ-साथ पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी, जिसके बाद रिविलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. ग्रामीणों के अनुसार, मृतका के पिता रांची में मजदूरी करते हैं. परिवार में एक बेटा और दो बेटियां थीं, जिनमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि अनन्या घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी. बताया जाता है कि मृतका की मां मानसिक रूप से बीमार हैं.