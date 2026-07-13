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सारण में भाई बना बहन का कातिल, मामूली विवाद में 15 वर्षीय अनन्या की चाकू मारकर हत्या

Saran Crime News: सारण के रिविलगंज थाना क्षेत्र के जिगना गांव में भाई-बहन के मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया. नशे की हालत में युवक ने अपनी 15 वर्षीय बहन अनन्या कुमारी की चाकू मारकर हत्या कर दी.

Written ByRAKESH KUMAR SINGHEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 13, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:21 AM IST
सारण में भाई बना बहन का कातिल, मामूली विवाद में 15 वर्षीय अनन्या की चाकू मारकर हत्या
Image Credit: सारण में भाई बना बहन का कातिलSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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