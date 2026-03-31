गैस सिलेंडर चाहिए, तो डायल कीजिए 06152-2248024, तुरंत होगी होम डिलीवरी!

Saran News​: सारण जिले में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है. आम लोगों को किसी प्रकार की घबराहट या अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. यह बातें सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही.

डीएम ने बताया कि जिले में प्रतिदिन लगभग 13 हजार गैस सिलेंडरों की मांग के मुकाबले 30,362 सिलेंडर उपलब्ध हैं, जो पर्याप्त से भी अधिक है. वहीं, जिले में 914.83 किलोलीटर पेट्रोल और 1233.21 किलोलीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है.

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) घरेलू कनेक्शन लेने के लिए आगे आएं. इसके लिए अधिकृत एजेंट या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जिससे गैस आपूर्ति को और सुगम बनाया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती बरतते हुए डीएम ने बताया कि अब तक करीब 900 छापेमारी की गई है और 7 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर 06152-2248024 जारी किया गया है, जो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सक्रिय रहेगा. साथ ही जिले में 7 धावा दल का गठन कर निगरानी बढ़ा दी गई है.

इसके अलावा, बाहर से लौट रहे प्रवासी कामगारों की मॉनिटरिंग की जा रही है. संबंधित अधिकारियों को उन्हें सूचीबद्ध कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

यह भी पढ़ें: 'नीतीश सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से छीन लेती है', कांग्रेस का बड़ा आरोप