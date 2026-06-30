/बिहार का DPO निकला धनकुबेर! 32 महीने में 2.51 करोड़ का लेन-देन, डीएम की जांच में बड़ा खुलासा

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सारण जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षा विभाग के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) अजीत अमर हरिजन पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का गंभीर मामला उजागर हुआ है. जिलाधिकारी स्तर की जांच में चौंकाने वाले वित्तीय लेन-देन का खुलासा हुआ है. जानकारी के अनुसार, डीपीओ पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा विभाग में काम दिलाने के नाम पर एक शिकायतकर्ता से 12 लाख 50 हजार रुपये की मांग की थी.
शिकायतकर्ता ने बताया कि लगभग 10 लाख 70 हजार रुपये नकद और कुछ राशि डिजिटल ट्रांजेक्शन के जरिए दी गई. जब काम नहीं हुआ और पैसे वापस मांगे गए तो कथित तौर पर धमकी देने का भी आरोप सामने आया है. जिलाधिकारी के आदेश पर गठित पांच सदस्यीय जांच टीम ने बैंक खातों और संपत्ति की जांच की.
रिपोर्ट में सामने आया कि 32 महीनों में डीपीओ को वेतन लगभग 27.43 लाख रुपये मिला. इसी अवधि में उनके और पत्नी के खातों में 2.51 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ. जांच टीम ने इसे आय से अधिक संपत्ति का गंभीर संकेत माना है.
जांच में यह भी सामने आया है कि डीपीओ ने अपनी पत्नी के नाम पर एकमा प्रखंड में लगभग 6 बीघा 8 धुर जमीन करीब 41.50 लाख रुपये में खरीदी है. साथ ही करोड़ों रुपये के मकान निर्माण की भी जानकारी मिली है.
रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई की अनुशंसा की. इसके बाद शिक्षा विभाग ने डीपीओ की सारण में प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी है और उन्हें सहरसा स्थित अपने मूल कार्यालय में योगदान देने का आदेश दिया गया है, इसके बाद डीपीओ कार्यालय से गायब है.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह