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बिहार का DPO निकला धनकुबेर! 32 महीने में 2.51 करोड़ का लेन-देन, डीएम की जांच में बड़ा खुलासा

Saran News: रिपोर्ट में सामने आया कि 32 महीनों में डीपीओ को वेतन लगभग 27.43 लाख रुपये मिला. इसी अवधि में उनके और पत्नी के खातों में 2.51 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ. जांच टीम ने इसे आय से अधिक संपत्ति का गंभीर संकेत माना है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:37 PM IST
बिहार का DPO निकला धनकुबेर! 32 महीने में 2.51 करोड़ का लेन-देन, डीएम की जांच में बड़ा खुलासा
Image Credit: (Z News) बिहार का DPO निकला धनकुबेर!Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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