Saran Crime: छपरा में इंजीनियर विकास तिवारी की गोली मारकर हत्या, SIT गठित, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

Saran Crime News: सारण में एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रेलवे कॉलोनी के पास अंजाम दिया गया. हत्या के पीछे एक नाला निर्माण को लेकर विवाद होने की बात सामने आ रही है. पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 28, 2026, 02:45 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Saran Engineer Shot Dead: बिहार पुलिस आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. लेकिन, अपराधी प्रतिदिन कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ऐसा ही एक मामला सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अपराधियों ने एक इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी है. पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रेलवे कॉलोनी के पास अपराधियों ने मंगलवार की रात विकास कुमार तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी. बताया गया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शक्तिनगर मोहल्ले का रहने वाला विकास तिवारी मंगलवार (27 जनवरी) को पटना गया था और देर रात वापस लौटकर घर की ओर जा रहा था. इसी बीच कचहरी रेलवे कॉलोनी के पास अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए.

कहा जा रहा है कि अपराधियों ने नजदीक से गोली मारी है, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. मृतक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर किसी निजी कंपनी में कार्यरत था. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को भी दी.

नगर के थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बुधवार (28 जनवरी) को बताया कि प्रथम दृष्टया विकास की हत्या के पीछे एक नाला निर्माण को लेकर लोगों से आपसी विवाद की बातें सामने आ रही हैं. इस मामले की एक प्राथमिकी नगर थाना में दर्ज कर ली गई है जिसमें एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है.

पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. उन्होंने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है. पुलिस का दावा है कि मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया गया है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

