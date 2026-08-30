/सारण: पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी लगाया फंदा, वीडियो कॉल पर देखा था पति का शव, 9 महीने पहले हुई थी शादी

बताया जा रहा है कि बबलू और सपना की शादी करीब आठ-नौ महीने पहले हुई थी. बबलू पिछले करीब पांच महीने से चेन्नई में रहकर पेंटिंग का काम कर रहा था. परिजनों के अनुसार, शनिवार शाम दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई थी. इस दौरान बबलू ने पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए उसे घर से निकालने की बात कही थी. रविवार सुबह परिजनों को बबलू के फांसी लगाने की सूचना मिली. इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए सपना ने अपने पति का शव देखा.