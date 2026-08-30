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सारण: पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी लगाया फंदा, वीडियो कॉल पर देखा था पति का शव, 9 महीने पहले हुई थी शादी

Saran News: सारण के अमनौर में पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने भी फांसी लगा ली. वीडियो कॉल पर पति का शव देखने के बाद सपना ने यह कदम उठाया है. इन दोनों की शादी करीब 8-9 महीने पहले हुई थी.

Written ByRAKESH KUMAR SINGHEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 08:37 PM IST
सारण: पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी लगाया फंदा, वीडियो कॉल पर देखा था पति का शव, 9 महीने पहले हुई थी शादी
Image Credit: पति की मौत की खबर सुन पत्नी ने भी लगाया फंदा, वीडियो कॉल पर देखा था पति का शव

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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