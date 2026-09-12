/सारणः बारिश में भी नहीं थमा महावीरी मेला का जोश, रातभर लगते रहे ठुमके और झूमते रहे युवा

स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने लंबे समय से आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक मेले को राजकीय दर्जा मिलने से इसकी पहचान और सुविधाएं दोनों बढ़ेंगी. वहीं, मेले की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मेले में काफी संख्या में स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं. सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा मेले में भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूट में भी बड़े बदलाव हुए हैं. छपरा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को कृष्णा चौक खैरा से मढ़ौरा की ओर मोड़ा गया है. इसी तरह, मसरख से छपरा जाने वाले भारी वाहनों को मसरख से तरैया-मढ़ौरा होते हुए डायवर्ट किया गया है.