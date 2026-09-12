/सारणः बारिश में भी नहीं थमा महावीरी मेला का जोश, रातभर लगते रहे ठुमके और झूमते रहे युवा

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सारण जिले के इसुआपुर में ऐतिहासिक इसुआपुर महावीरी झंडा मेला की शुरुआत हो चुकी है. इस बार मेले पर मौसम का कहर देखने को मिल रहा है. हालांकि, घनघोर बारिश भी मेले का जोश ठंडा नहीं कर पा रही है. शुक्रवार (11 सितंबर) की रात को झमाझम बारिश के बावजूद रंगारंग (डांस) कार्यक्रम की प्रस्तुति चलती रही. बारिश के बीच महिला कलाकरों के डांस पर युवा भी झूमते नजर आए. जानकारी के मुताबिक, बारिश के बीच बजते गीतों पर युवा जमकर ठुमके लगाते रहे और मेले का आनंद उठाते रहे. 6 अलग-अलग मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला पूरी रात चलता रहा, जो सुबह तक जारी रहा.
बता दें कि हनुमान जी की भक्ति और आस्था से जुड़ा इसुआपुर का महावीरी मेला पिछले करीब चार दशकों से न केवल इसुआपुर बल्कि पूरे सारण जिले में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है. मेले की लोकप्रियता और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे राजकीय मेला का दर्जा देने की मांग भी लगातार जोर पकड़ रही है. मेले में हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक पहुंचते हैं. इस बार भी मेले में लाखों की भीड़ उमड़ी और बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ.
मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए
स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने लंबे समय से आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक मेले को राजकीय दर्जा मिलने से इसकी पहचान और सुविधाएं दोनों बढ़ेंगी. वहीं, मेले की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मेले में काफी संख्या में स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं. सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा मेले में भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूट में भी बड़े बदलाव हुए हैं. छपरा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को कृष्णा चौक खैरा से मढ़ौरा की ओर मोड़ा गया है. इसी तरह, मसरख से छपरा जाने वाले भारी वाहनों को मसरख से तरैया-मढ़ौरा होते हुए डायवर्ट किया गया है.
सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील
इस मेले को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए राजद नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं से आपसी भाईचारा व सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि महावीरी झंडा मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा और सामाजिक एकता का सशक्त प्रतीक है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे मेले के दौरान उल्लास के साथ अनुशासन का भी पूरा ध्यान रखें, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए.
रिपोर्ट- राकेश कुमार