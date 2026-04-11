Saran News: मांझी में मातम, गेहूं लदा ट्रैक्टर पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत, चालक फरार

सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ शनिवार दोपहर को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने दो घरों के चिराग बुझा दिए. महम्मदपुर पंचायत के श्रीरामपुर जाने वाली ग्रामीण सड़क पर ट्रैक्टर पलटने से दो युवाओं की जान चली गई.

यह दर्दनाक वाकया शनिवार दोपहर का है जब एक ट्रैक्टर खेत से ट्रॉली पर गेहूं लादकर मुख्य सड़क की ओर लौट रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही ट्रैक्टर मुख्य ग्रामीण सड़क पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वाहन की रफ्तार तेज होने के कारण चालक उस पर से नियंत्रण खो बैठा. देखते ही देखते ट्रैक्टर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जाकर पलट गया. हादसे के तुरंत बाद खुद को बचाने के लिए चालक गाड़ी से कूदकर मौके से फरार होने में सफल रहा, जबकि ट्रैक्टर पर सवार दो युवक उसके नीचे दब गए.

दुर्घटना होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. स्थानीय लोगों ने बहादुरी और तत्परता का परिचय देते हुए तुरंत राहत कार्य शुरू किया. एक युवक को तो किसी तरह बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा युवक ट्रैक्टर के भारी मलबे और ट्रॉली के नीचे इस कदर फंसा था कि उसे निकालने के लिए जेसीबी मशीन को बुलाना पड़ा. काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका.

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हादसे में घायल हुए मटियार पंचायत के भट्ठा गांव निवासी सलीम मियां के 22 वर्षीय पुत्र अली हुसैन को गंभीर स्थिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एकमा ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, उमाशंकर बीन के 16 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर बीन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया.

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मृतक श्याम सुंदर दो भाइयों में सबसे छोटा था और उसका बड़ा भाई पुणे में काम करता है. वहीं अली हुसैन भी अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था. अली के पिता गांव में मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे. दोनों परिवारों के छोटे बेटों की इस तरह अचानक हुई मौत से उनके माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई इस भीषण हादसे से स्तब्ध है.