Saran Encounter: यूपी स्टाइल में बिहार पुलिस का एक्शन, छपरा में सुबह-सुबह एनकाउंटर, कुख्यात के साथ-साथ सिपाही भी हुआ घायल

Chhapra Encounter: बिहार के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास आने के बाद से बिहार पुलिस एकदम यूपी स्टाइल में एक्शन ले रही है. जिस तरह से यूपी में सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन लंगड़ा' लॉन्च कर रखा है. उसी तरह से अब बिहार पुलिस भी कार्रवाई करने में जुटी है. इसी कड़ी में बिहार के छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां सुबह-सुबह हुए पुलिस की बंदूकें गरजीं और एक कुख्यात बदमाश घायल हो गया. बताया जा रहा है कि छपरा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में आज (सोमवार, 01 दिसंबर) सुबह करीब साढ़े 4 बजे पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में हत्या और लूट के आरोपी बदमाश शिकारी राय के पैर में गोली लगी है.

बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश शिकारी राय अपने साथियों के साथ बिशनपुर के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इस सूचना के आधार पर एसपी डॉ. गौरव मंगला के निर्देश पर बिशनपुर थानेदार सहित विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी थी. पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें एक सिपाही के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश शिकारी राय के पैर में गोली लगी और वो भी घायल हो गया. हालांकि, शिकारी राय के अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे.

पुलिस ने घायल सिपाही और कुख्यात बदमाश शिकारी राय, दोनों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. बता दें कि बदमाश शिकारी राय पर हत्या, लूट, फिरौती और हत्या सहित आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. रविवार (30 नवंबर) की दोपहर पुलिस लाइन के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में भी वह शामिल था. दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड से इलाके में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही शिकारी राय का एनकाउंटर करके धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है. इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.