Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3024467
Zee Bihar JharkhandBH Saran

Saran Encounter: यूपी स्टाइल में बिहार पुलिस का एक्शन, छपरा में सुबह-सुबह एनकाउंटर, कुख्यात के साथ-साथ सिपाही भी हुआ घायल

Saran Police Encounter: सारण के बिशनपुर थाना क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े 4 बजे पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच हुई मुठभेड़ बदमाश के पैर में गोली लगी है. एक मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:59 AM IST

Trending Photos

छपरा में सुबह-सुबह एनकाउंटर
छपरा में सुबह-सुबह एनकाउंटर

Chhapra Encounter: बिहार के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के पास आने के बाद से बिहार पुलिस एकदम यूपी स्टाइल में एक्शन ले रही है. जिस तरह से यूपी में सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ 'ऑपरेशन लंगड़ा' लॉन्च कर रखा है. उसी तरह से अब बिहार पुलिस भी कार्रवाई करने में जुटी है. इसी कड़ी में बिहार के छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां सुबह-सुबह हुए पुलिस की बंदूकें गरजीं और एक कुख्यात बदमाश घायल हो गया. बताया जा रहा है कि छपरा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में आज (सोमवार, 01 दिसंबर) सुबह करीब साढ़े 4 बजे पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में हत्या और लूट के आरोपी बदमाश शिकारी राय के पैर में गोली लगी है.

बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश शिकारी राय अपने साथियों के साथ बिशनपुर के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इस सूचना के आधार पर एसपी डॉ. गौरव मंगला के निर्देश पर बिशनपुर थानेदार सहित विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी थी. पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें एक सिपाही के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश शिकारी राय के पैर में गोली लगी और वो भी घायल हो गया. हालांकि, शिकारी राय के अन्य साथी फरार होने में कामयाब रहे.

ये भी पढ़ें- नदी किनारे कुत्ते नोंच रहे थे नवजात का शव, बच्चों ने देखा तो शोर मचाया, जांच शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने घायल सिपाही और कुख्यात बदमाश शिकारी राय, दोनों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. बता दें कि बदमाश शिकारी राय पर हत्या, लूट, फिरौती और हत्या सहित आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. रविवार (30 नवंबर) की दोपहर पुलिस लाइन के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में भी वह शामिल था. दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड से इलाके में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही शिकारी राय का एनकाउंटर करके धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है. इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.

TAGS

Saran Newsencounter

Trending news

Bihar Weather
बिहार में आज से शुरू होगा सर्दी का सितम! अगले दो-तीन दिनों में हो सकती है बारिश
Saran News
छपरा में सुबह-सुबह एनकाउंटर, कुख्यात बदमाश शिकारी राय के साथ-साथ सिपाही भी हुआ घायल
Muzaffarpur News
नदी किनारे कुत्ते नोंच रहे थे नवजात का शव, बच्चों ने देखा तो शोर मचाया, जांच शुरू
Motihari News
मोतिहारी में फेक करेंसी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, दो जगह छापेमारी और 8 घंटे की
Gaya News
गया में 8 घंटे में सुलझा किडनैपिंग का मामला! मुख्य साजिशकर्ता समेत छह गिरफ्तार
Bihar News
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभाग बदले
Nidhi Jha
निधि झा ने साझा किया बेटी शिवांशी के एक महीने का प्यारा वीडियो, फैंस हुए भावुक
Jharkhand news
झारखंड के आदिवासी छात्रों ने केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम से की मुलाकात
Buxar News
अंतरराज्यीय साइबर गैंग का बक्सर में पर्दाफाश, छापेमारी में 18 अपराधी गिरफ्तार
Jehanabad news
वीडियो कॉल पर नकली DCP ने दिल्ली ब्लास्ट केस में फंसाने की धमकी देकर ठगे लाखों