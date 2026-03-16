Saran Encounter: जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी सूरज महतो का एनकांउटर, पैर में लगी गोली

Saran Encounter: बिहार के सारण जिले के मशरक-पानापुर बॉर्डर इलाके में जहरीली शराब कांड की जांच के दौरान पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस ने आरोपी सूरज महतो को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया. इससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हाल ही में जिले में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो चुकी है. पुलिस अन्य शराब माफियाओं की गिरफ्तारी और शराब बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.
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Saran Encounter: बिहार के सारण जिले के मशरक और पानापुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में जहरीली शराब की जांच के दौरान एक भयंकर मुठभेड़ हुई. यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस ने शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी. घटना में पुलिस ने एक आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले ने इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. घटना की जांच के दौरान सामने आया कि हाल ही में जिले में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो चुकी थी और कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े थे.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान पानापुर थाना क्षेत्र के मिथवा गांव निवासी 26 वर्षीय सूरज महतो के रूप में की है. सूरज महतो मुन्नी महतो का पुत्र है और आरोप है कि वही जहरीली शराब की सप्लाई कर रहा था. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सूरज महतो कटिहार में छिपा हुआ है. इसके बाद पुलिस ने कटिहार से उसे पकड़कर छपरा लाया.
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मुठभेड़ की घटना
जब पुलिस सूरज महतो को लेकर मशरक-पानापुर बॉर्डर इलाके में छापेमारी कर रही थी, तब उसके सहयोगियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सूरज महतो के पैर में गोली लगी. गोली लगने के बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
इलाज और आगे की कार्रवाई
गिरफ्तार आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया गया है. अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि गोली उसके पैर में लगी है और उसकी हालत खतरे से बाहर है. वहीं, पुलिस अन्य शराब माफियाओं की गिरफ्तारी और शराब की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. जिले में इस मामले की जांच अब भी जारी है.
रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह