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Saran Road Accident: खुशियां बांटकर लौट रही थी आर्केस्ट्रा टीम, फिर काल बनकर आया ट्रक और थमी 3 की सांसें

Saran Road Accident News: सारण जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि आर्केस्ट्रा टीम के तीन लोगों की मौत हुई है. जबकि, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 08, 2026, 09:30 AM IST

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आर्केस्ट्रा टीम के 3 लोगों की मौत, मची चीख-पुकार
आर्केस्ट्रा टीम के 3 लोगों की मौत, मची चीख-पुकार

Saran Road Accident: सारण जिले में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में आर्केस्ट्रा टीम के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब आर्केस्ट्रा संचालक कार्यक्रम समाप्त कर रसूलपुर से खैरा लौट रहा था. इसी दौरान छपरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से मैजिक वाहन की सीधी टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मैजिक वाहन सड़क से नीचे खेत में जा पलटा. घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही दाउदपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा.

हादसे में मृत तीन लोगों की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी थी. वहीं घायलों का इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है.

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