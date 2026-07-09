/सारणः पत्नी से बात करते-करते बंद हो गया फोन, वायनाड भूस्खलन में लापता हुआ बिहार का मो. इमरान, केरलम में चलाता था पोकलेन मशीन

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केरलम के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के बाद बिहार के सारण जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. तरैया थाना क्षेत्र के भटगाई गांव निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद इमरान हादसे के बाद से लापता बताए जा रहे हैं. इमरान वायनाड में पोकलेन मशीन चालक के रूप में कार्यरत थे. लापता होने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और सभी उनकी सकुशल बरामदगी की दुआ कर रहे हैं. इमरान के भाई मोहम्मद रिजवान उर्फ मुन्ना बाबा ने बताया कि मंगलवार की सुबह उनके साथ काम करने वाले लोगों से इमरान के लापता होने की सूचना मिली.
वहीं, इमरान के पिता अलाउद्दीन मियां ने बताया कि उन्हें केरल गए अभी दो महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि यह हादसा हो गया. परिवार को उम्मीद है कि राहत एवं बचाव कार्य के दौरान इमरान सुरक्षित मिल जाएंगे. इमरान की पत्नी शबनम खातून ने बताया कि मंगलवार (8 जुलाई) की सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर उनकी इमरान से फोन पर बातचीत हो रही थी. इसी दौरान अचानक फोन पर आवाज आनी बंद हो गई. कुछ देर बाद साथ काम करने वाले लोगों से उनके लापता होने की सूचना मिली.
परिजनों ने बताया कि इमरान की शादी दो वर्ष पहले हुई थी और उनकी 6 महीने की एक मासूम बेटी है. पति के लापता होने की खबर के बाद पत्नी शबनम खातून और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन राज्य और केंद्र सरकार से इमरान की सुरक्षित तलाश कराने की मांग कर रहे हैं तथा उसकी सलामती के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं. बता दें कि केरलम के वायनाड जिले के कल्लाडी में हुए भीषण भूस्खलन में पांच लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग घायल हैं, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं.
इस हादसे में लापता हुए पांच मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया है. एनडीआरएफ, फायर फोर्स, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड की मदद से मलबे की तलाश कर रही है. हादसे में जान गंवाने वाले तीन श्रमिकों के शवों का पोस्टमॉर्टम पूरा हो चुका है. मृतकों में मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के मजदूर शामिल हैं. दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.
रिपोर्ट- राकेश कुमार