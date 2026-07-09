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सारणः पत्नी से बात करते-करते बंद हो गया फोन, वायनाड भूस्खलन में लापता हुआ बिहार का मो. इमरान, केरलम में चलाता था पोकलेन मशीन

Saran News: वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के बाद से बिहार के सारण जिले का एक युवक लापता है. सारण के तरैया थाना क्षेत्र के भटगाई गांव निवासी मोहम्मद इमरान (30 वर्षीय) हादसे के बाद से लापता बताया जा रहा है. मो. इमरान की पत्नी ने बताया कि हादसे से ठीक पहले उसकी फोन पर हो रही थी और अचानक फोन बंद हो गया.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:10 AM IST
सारणः पत्नी से बात करते-करते बंद हो गया फोन, वायनाड भूस्खलन में लापता हुआ बिहार का मो. इमरान, केरलम में चलाता था पोकलेन मशीन
Image Credit: वायनाड भूस्खलन में लापता हुआ बिहार का मो. इमरान (Video Grab)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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