Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3227615
Zee Bihar JharkhandBH Saran

Chhapra Heatwave: छपरा में भीषण गर्मी का कहर, लेकिन बच्चों के हौसले बुलंद... राहगीरों को पिला रहे शरबत

बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. सूर्य देव के तेवर इतने तल्ख हो गए हैं कि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि जिला प्रशासन को कक्षा आठ तक की पढ़ाई स्थगित करने का निर्देश जारी करना पड़ा है.

Written By  RAKESH KUMAR SINGH|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 24, 2026, 02:40 PM IST

Trending Photos

छपरा में भीषण गर्मी का कहर
छपरा में भीषण गर्मी का कहर

Chhapra Heatwave: बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. सूर्य देव के तेवर इतने तल्ख हो गए हैं कि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि जिला प्रशासन को कक्षा आठ तक की पढ़ाई स्थगित करने का निर्देश जारी करना पड़ा है. भीषण गर्मी के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है. जिले में सड़कें सूनी पड़ी हैं. बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं.

बच्चों की अनोखी पहल से राहगीरों को मिल रही राहत
इस बीच, एकमा-बनियापुर मुख्य सड़क पर स्थानीय बच्चों की एक अनोखी पहल जनता के लिए राहत और प्रेरणा, दोनों का स्रोत बन गई है. चिलचिलाती गर्मी के बीच, गांव के बच्चे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को ताजगी भरा शरबत पिला रहे हैं. बर्फ, पानी और चीनी से तैयार शरबत लेकर ये बच्चे सड़क किनारे खड़े हैं और वहां से गुजरने वालों को रोककर उन्हें बेहद जरूरी राहत पहुंचा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कल से सुलग उठेगा बिहार! शुरू हो रहा है 'नौतपा'; जानें 9 दिनों तक लू से बचने के उपाय

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों के दिलों को छू रही बच्चों की ये कोशिश
चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच बच्चों की यह छोटी सी कोशिश लोगों के दिलों को छू रही है. राहगीरों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में बच्चों का यह सेवा-भाव मानवता की सच्ची मिसाल है. बच्चों के प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ करते हुए लोगों ने कहा कि आज भी समाज में करुणा जीवित है. स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में इस तरह की पहल न केवल गर्मी से राहत दिलाती है, बल्कि समुदाय को सेवा और सहयोग का एक सशक्त संदेश भी देती है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Chhapra HeatwaveChhapra News

Trending news

Chhapra Heatwave
छपरा में भीषण गर्मी का कहर, लेकिन बच्चों के हौसले बुलंद... राहगीरों को पिला रहे शरबत
Motihari News
बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, मोतिहारी का यह गांव बना शराब कारोबारियों का 'नैहर'
Nautapa 2026
कल से सुलग उठेगा बिहार! शुरू हो रहा है 'नौतपा'; जानें 9 दिनों तक लू से बचने के उपाय
Lakhisarai news
कृषिमंत्री के जिले में धान खरीद घोटाले का आरोप, किसान बोले- 600 क्विंटल लिया लेकिन..
Kaimur News
मां मुंडेश्वरी मंदिर: जहां बिना काटे दी जाती है बकरे की बलि, जानिए इसका रहस्य
Jharkhand Congress
'शिकायत निवारण कैंप' से खत्म होगी झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह, बीजेपी ने कसा तंज
Jharkhand Congress
'शिकायत निवारण कैंप' से खत्म होगी झारखंड कांग्रेस में अंतर्कलह, बीजेपी ने कसा तंज
Bakrid 2026
पटना से बंगाल तक किशनगंज के बकरों की डिमांड, ब्लैक बंगाल-तोतापरी नस्लें बनीं पसंद
Motihari Engineering Student Death Case
'Love You Too' का मैसेज भेजकर क्यों दुनिया से चली रिमी? प्रेमी रोबिन गिरफ्तार
Jharkhand news
जामताड़ा में पुलिस का बड़ा एक्शन: नारायणपुर और करमाटांड़ से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार