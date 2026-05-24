Chhapra Heatwave: छपरा में भीषण गर्मी का कहर, लेकिन बच्चों के हौसले बुलंद... राहगीरों को पिला रहे शरबत

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Chhapra Heatwave: बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. सूर्य देव के तेवर इतने तल्ख हो गए हैं कि आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. हालात ऐसे हैं कि जिला प्रशासन को कक्षा आठ तक की पढ़ाई स्थगित करने का निर्देश जारी करना पड़ा है. भीषण गर्मी के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है. जिले में सड़कें सूनी पड़ी हैं. बहुत जरूरी काम होने पर ही लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं.
बच्चों की अनोखी पहल से राहगीरों को मिल रही राहत
इस बीच, एकमा-बनियापुर मुख्य सड़क पर स्थानीय बच्चों की एक अनोखी पहल जनता के लिए राहत और प्रेरणा, दोनों का स्रोत बन गई है. चिलचिलाती गर्मी के बीच, गांव के बच्चे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को ताजगी भरा शरबत पिला रहे हैं. बर्फ, पानी और चीनी से तैयार शरबत लेकर ये बच्चे सड़क किनारे खड़े हैं और वहां से गुजरने वालों को रोककर उन्हें बेहद जरूरी राहत पहुंचा रहे हैं.
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लोगों के दिलों को छू रही बच्चों की ये कोशिश
चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों के बीच बच्चों की यह छोटी सी कोशिश लोगों के दिलों को छू रही है. राहगीरों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में बच्चों का यह सेवा-भाव मानवता की सच्ची मिसाल है. बच्चों के प्रयासों की दिल खोलकर तारीफ करते हुए लोगों ने कहा कि आज भी समाज में करुणा जीवित है. स्थानीय लोगों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में इस तरह की पहल न केवल गर्मी से राहत दिलाती है, बल्कि समुदाय को सेवा और सहयोग का एक सशक्त संदेश भी देती है.