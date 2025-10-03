Sonpur Vidhan Sabha Seat: सोनपुर सीट पर कौन फहराएगा जीत का परचम?

Sonpur Vidhan Sabha Chunav: बिहार विधानसभा की सोनपुर सीट अपनी राजनीतिक अहमियत के लिए हमेशा चर्चा में रही है. यह सीट दो-दो मुख्यमंत्री देने का गौरव रखती है. 1977 में जेपी आंदोलन के बाद रामसुंदर दास इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बने. वहीं 1980 में लालू प्रसाद यादव ने इसी सीट से जीत हासिल कर विधानसभा में कदम रखा. हालांकि, लालू प्रसाद ने बाद में इस सीट को छोड़ा, जिसे जनता ने विश्वासघात माना. 2010 में जनता ने इसका बदला लिया और राबड़ी देवी को हराया. तब से लेकर अब तक राजद इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाया है.

सोनपुर विधानसभा क्षेत्र दक्षिण में गंगा और पूरब में गंडक नदी से घिरा हुआ है. यह क्षेत्र न केवल राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे 'हरि और हर' यानी विष्णु और शिव की भूमि कहा जाता है. यहां का हरिहरक्षेत्र मेला पूरे एशिया में प्रसिद्ध है. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला आयोजित होता है. मेले में पवित्र स्नान, भगवान हरिहरनाथ की पूजा, स्टॉल, मनोरंजन पार्क और स्थानीय कलाकारों की प्रदर्शनी आयोजित होती है.

सोनपुर मेला प्राचीन काल से आयोजित होता रहा है. ऐसा माना जाता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने गंगा नदी पार हाथी और घोड़े खरीदने के लिए इस क्षेत्र का इस्तेमाल किया था. मेले की अवधारणा भगवान हरिहरनाथ की पूजा के इर्द-गिर्द घूमती है. अब यह मेला पारंपरिक और आधुनिक गतिविधियों का मिश्रण बन गया है, जिसमें सरकारी विभागों के स्टॉल और पशु व्यापारियों की प्रदर्शनी भी शामिल है.

सोनपुर और हाजीपुर के बीच गंडक नदी के कारण तीव्र भाषाई बदलाव देखने को मिलता है. हाजीपुर में मैथिली प्रमुख भाषा है, जबकि सोनपुर में भोजपुरी का बोलबाला है. यह क्षेत्र सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 17 चुनाव हुए हैं. कांग्रेस ने चार बार, राजद ने चार बार, भाजपा, जनता दल और जनता पार्टी ने दो-दो बार, जबकि निर्दलीय, भाकपा और लोकदल ने एक-एक बार जीत हासिल की है. इस बार की चुनावी लड़ाई में जनता की नब्ज और पुराने राजनीतिक रिश्तों की भूमिका अहम होगी.

