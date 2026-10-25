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सोनपुर में 'शूद्रों का सच' पुस्तक पर राष्ट्रीय विमर्श, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी समेत कई दिग्गज हुए शामिल

सारण के सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर सभागार में लेखक मिथिलेश कुमार सिंह की पुस्तक 'शूद्रों का सच' पर राष्ट्रीय विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी, RSS के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन, प्रो. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और तुफैल चतुर्वेदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए.

Edited ByRupak Mishra
Published: Oct 25, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 11:54 PM IST
सोनपुर में 'शूद्रों का सच' पुस्तक पर राष्ट्रीय विमर्श, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी समेत कई दिग्गज हुए शामिल
Image Credit: सोनपुर में &#039;शूद्रों का सच&#039; पुस्तक पर राष्ट्रीय विमर्श, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी समेत कई दिग्गज हुए शामिल

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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