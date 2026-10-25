सोनपुर में 'शूद्रों का सच' पुस्तक पर राष्ट्रीय विमर्श, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी समेत कई दिग्गज हुए शामिल

अपने लेखकीय वक्तव्य में मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि उनकी पुस्तक एक लंबी और गहन शोध यात्रा का परिणाम है. भारतीय समाज में शूद्रों की स्थिति को लेकर प्रचलित कथाएं या तो विकृत रही हैं या एकांगी. उनका उद्देश्य केवल अतीत की पड़ताल करना नहीं, बल्कि यह समझाना भी है कि इतिहास सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है, बशर्ते उसे किसी एजेंडे से प्रेरित होकर न लिखा गया हो. उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाने वाला आधिकारिक इतिहास कई ऐसे सत्यों को दबाए जाने का परिणाम है, जिन्हें सामने लाने की जरूरत है. उन्होंने 'शूद्रों का सच' को उन दबे हुए सत्यों को सामने लाने का प्रयास बताया. ज्ञातव्य हो कि उनकी पिछली पुस्तक 'अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ' भी बौद्धिक हलकों में चर्चित रही है और देश-विदेश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध है. स्वर्गीय पायलट बाबा की शिष्या साध्वी लक्ष्मी माता ने भी समाज को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत बताई और कहा कि यह पुस्तक इस चुनौती से निपटने में एक हथियार के रूप में काम कर सकती है.