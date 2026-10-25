सोनपुर में 'शूद्रों का सच' पुस्तक पर राष्ट्रीय विमर्श, केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी समेत कई दिग्गज हुए शामिल

राज्य चुनें
हरिहरनाथ मंदिर सभागार में रविवार को बहुचर्चित लेखक मिथिलेश कुमार सिंह की पुस्तक 'शूद्रों का सच' पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विमर्श कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह हुआ. कार्यक्रम में इतिहास, समाज और भारतीय सभ्यता से जुड़े विषयों पर संवाद किया गया. पुस्तक में शूद्रों के इतिहास, वर्ण एवं जाति व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा भारतीय समाज से जुड़ी प्रचलित धारणाओं की ऐतिहासिक स्रोतों और प्रमाणों के आधार पर पड़ताल की गई है. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी मुख्य अतिथि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख स्वांत रंजन मुख्य वक्ता, बिहार विधान परिषद के उपनेता प्रो. (डॉ.) राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और प्रसिद्ध वक्ता तुफैल चतुर्वेदी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. बिहार संस्कृत विकास परिषद के अध्यक्ष विनोद सम्राट विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक परमानंद ऋषिदेव ने की, जबकि धर्म जागरण समन्वय, उत्तर पूर्व के क्षेत्र प्रमुख सूबेदार जी ने विषय प्रवेश कराया.
मुख्य वक्ता स्वांत रंजन ने कहा कि विचारक और लेखक मिथिलेश कुमार सिंह ने अपनी शोधपरक पुस्तक 'शूद्रों का सच' के माध्यम से इतिहास की उन परतों को उजागर करने का साहसिक प्रयास किया है, जिन्हें सुनियोजित षड्यंत्रों के तहत दबा दिया गया था. उनके अनुसार, यह पुस्तक केवल इतिहास की पुनर्व्याख्या नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के उस गौरवशाली सच को सामने लाने का माध्यम है, जिसे विकृत करके पेश किया गया. मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने समाज को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान को सफल बनाने में मिथिलेश कुमार सिंह की पुस्तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. उन्होंने पुस्तक को शूद्रों के इतिहास को नए दृष्टिकोण से समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास बताते हुए कहा कि इतिहास पर विमर्श समाज में संवाद, सम्मान और समरसता को मजबूत करने वाला होना चाहिए.
बिहार विधान परिषद के उपनेता प्रो. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 'शूद्रों का सच' जैसी पुस्तकें समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने की प्रेरणा देती हैं. यह केवल किसी एक वर्ग विशेष का विषय नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज के पुनरुत्थान और आत्मावलोकन का प्रश्न है. वहीं, तुफैल चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय इतिहास लेखन में लंबे समय से चले आ रहे औपनिवेशिक आख्यानों और बाद की वैचारिक व्याख्याओं के बीच यह पुस्तक एक तीसरी संभावना प्रस्तुत करती है. इसके माध्यम से भारतीय समाज को उसके ऐतिहासिक स्रोतों, अंतर्विरोधों, निरंतरताओं और परिवर्तनशीलता के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है. विषय प्रवेश कराते हुए सूबेदार जी ने कहा कि भारत के सामाजिक इतिहास को किसी एक वैचारिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मूल ग्रंथों, ऐतिहासिक स्रोतों, सामाजिक प्रक्रियाओं और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र परीक्षण के आधार पर समझा जाना चाहिए. उन्होंने पुस्तक को वैकल्पिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला गंभीर बौद्धिक प्रयास बताया.
अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में परमानंद ऋषिदेव ने कहा कि दलितों को गौरवान्वित करने वाले धर्मशास्त्रीय प्रमाणों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता रहा है. उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज को समतावादी बताते हुए कहा कि पुरानी परंपराओं का मूल्यांकन आज की परिस्थितियों के आधार पर करना न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्तमान जातिवाद के बीच अंतर करते हुए जातिवाद को औपनिवेशिक काल की देन बताया. बिहार संस्कृत विकास परिषद के अध्यक्ष विनोद सम्राट ने कहा कि मिथिलेश कुमार सिंह ने इस पुस्तक के माध्यम से समाज में समरसता और एकता बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है. उन्होंने पुस्तक को इतिहास को देखने की प्रचलित दृष्टियों के पुनर्परीक्षण का गंभीर बौद्धिक प्रयास बताया. उनके अनुसार, यह कृति औपनिवेशिक और वामपंथी इतिहासकारों की व्याख्याओं के साथ तर्कपूर्ण संवाद करती है.
अपने लेखकीय वक्तव्य में मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि उनकी पुस्तक एक लंबी और गहन शोध यात्रा का परिणाम है. भारतीय समाज में शूद्रों की स्थिति को लेकर प्रचलित कथाएं या तो विकृत रही हैं या एकांगी. उनका उद्देश्य केवल अतीत की पड़ताल करना नहीं, बल्कि यह समझाना भी है कि इतिहास सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है, बशर्ते उसे किसी एजेंडे से प्रेरित होकर न लिखा गया हो. उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाने वाला आधिकारिक इतिहास कई ऐसे सत्यों को दबाए जाने का परिणाम है, जिन्हें सामने लाने की जरूरत है. उन्होंने 'शूद्रों का सच' को उन दबे हुए सत्यों को सामने लाने का प्रयास बताया. ज्ञातव्य हो कि उनकी पिछली पुस्तक 'अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ' भी बौद्धिक हलकों में चर्चित रही है और देश-विदेश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध है. स्वर्गीय पायलट बाबा की शिष्या साध्वी लक्ष्मी माता ने भी समाज को कमजोर करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत बताई और कहा कि यह पुस्तक इस चुनौती से निपटने में एक हथियार के रूप में काम कर सकती है.
कार्यक्रम का संचालन प्रो. अजीत कुमार ने किया, जबकि मुकुंद राव शोध संस्थान के उपनिदेशक डॉ. आशुतोष कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया. कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार, लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह, भाजपा नेता राकेश कुमार सिंह, मंदिर न्यास समिति के सचिव विजय कुमार सिंह लल्ला, राजेश कुमार हिंदू, अभिषेक श्रीवास्तव, विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री यशवंत कुमार, मनीष कुमार, मिलन कुमार, संजीव सिंह, मुकेश सिंह बबलू और शशि आनंद सहित इतिहास, साहित्य एवं सामाजिक अध्ययन से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम का आयोजन मुकुंद राव शोध संस्थान, सबलपुर, सोनपुर, सारण की ओर से किया गया.