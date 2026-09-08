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'स्कूल में होता था पाप...', छपरा में शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप, भड़के ग्रामीण

Saran News: मांझी के विद्यालय में शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है. ग्रामीणों के हंगामा करने की सूचना पर बीइओ और थानाध्यक्ष स्कूल में पहुंचे. पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 08, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:57 PM IST
'स्कूल में होता था पाप...', छपरा में शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप, भड़के ग्रामीण
Image Credit: छपरा में शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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