'स्कूल में होता था पाप...', छपरा में शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप, भड़के ग्रामीण

सारण जिले के मांझी प्रखंड स्थित उत्क्रमित कन्या विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय परिसर में ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और जमकर हंगामा हुआ. आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की पिटाई भी कर दी. बताया जा रहा है कि विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार महतो पर छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगा है. ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए महम्दपुर के मुखिया प्रतिनिधि ने बीच-बचाव करते हुए शिक्षक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और विद्यालय में बंद कर दिया. इसके बाद मामले की सूचना शिक्षा विभाग और पुलिस को दी गई.