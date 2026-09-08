'स्कूल में होता था पाप...', छपरा में शिक्षकों पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का आरोप, भड़के ग्रामीण

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सारण जिले के मांझी प्रखंड स्थित उत्क्रमित कन्या विद्यालय में एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय परिसर में ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई और जमकर हंगामा हुआ. आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की पिटाई भी कर दी. बताया जा रहा है कि विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार महतो पर छात्राओं के साथ अश्लील व्यवहार करने का आरोप लगा है. ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए महम्दपुर के मुखिया प्रतिनिधि ने बीच-बचाव करते हुए शिक्षक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और विद्यालय में बंद कर दिया. इसके बाद मामले की सूचना शिक्षा विभाग और पुलिस को दी गई.
सूचना मिलते ही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विभा रानी मौके पर पहुंचीं और पूरे मामले की जानकारी ली. इस दौरान कई छात्राओं ने उनके समक्ष कथित घटना को लेकर अपनी आपबीती बताई. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विभा रानी ने बताया कि छात्राओं की ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं और प्रारंभिक जांच में शिकायतों को सही पाया गया है.
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक पर पूर्व में भी कुछ छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप सामने आए थे. हालांकि, पूरे मामले की आधिकारिक जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की अंतिम पुष्टि हो सकेगी. इधर, सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विनोद कुमार पुलिस टीम के साथ विद्यालय पहुंचे. पुलिस ने आरोपी शिक्षक मनोज कुमार महतो को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
मुखिया प्रतिनिधि सतेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षक पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. घटना के बाद विद्यालय परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी और हंगामे की स्थिति बनी रही. मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे. पुलिस पूरे मामले में छात्राओं और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.
रिपोर्ट: राकेश सिंह