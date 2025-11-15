Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3004565
Zee Bihar JharkhandBH Saran

जीजा जी आउट, सालीजी इन! बिहार चुनाव रिजल्ट में ट्विस्ट ही ट्विस्ट

Bihar Chunav Result: तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महुआ विधानसभा क्षेत्र से शानदार जीत दर्ज की थी. इस बार महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव खुद चुनाव हार गए. वहीं, उनकी साली परसा से चुनाव जीत गईं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 15, 2025, 10:10 AM IST

Trending Photos

तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए जबकि उनकी साली करिश्मा राय जीत गईं (File Photo)
तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए जबकि उनकी साली करिश्मा राय जीत गईं (File Photo)

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को बहुत बड़ा झटका लगा है. खासतौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मिला-जुला नजीता सामने आया है. एक तरफ जहां लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को महुआ विधानसभा सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव जीत गए. हालांकि, तेज प्रताप यादव की रिश्ते में उनकी साली और राजद प्रत्याशी डॉ. करिश्मा राय ने परसा सीट पर शानदार जीत दर्ज की.

परसा में करिश्मा राय जीतीं
जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की साली डॉ. करिश्मा राय ने परसा विधानसभा सीट पर अपनी राजनीतिक पारी का दमदार आगाज किया. डॉ. करिश्मा राय ने कुल 89,093 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. करिश्मा राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जदयू के उम्मीदवार छोटेलाल राय को बड़े अंतर से शिकस्त दी, जिन्हें इस चुनाव में 63,321 वोट मिले.

​यह भी पढ़ें: अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!

Add Zee News as a Preferred Source

महुआ में तेज प्रताप को मिली करारी हार
वहीं, इसके विपरीत तेज प्रताप यादव के लिए महुआ विधानसभा सीट का परिणाम बेहद निराशाजनक रहा. उन्हें न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि वह तीसरे स्थान पर खिसक गए. महुआ सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (Lok Janshakti Party-Ram Vilas) के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें: जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Chunav Result 2025

Trending news

Bihar Chunav Result 2025
जीजा जी आउट, सालीजी इन! बिहार चुनाव रिजल्ट में ट्विस्ट ही ट्विस्ट
bihar chunav 2025
अब नीतीश की निष्ठा नहीं बदल पाएगी, इस कार्यकाल में NDA के होकर रह जाएंगे JDU अध्यक्ष
Jharkhand Foundation Day
झारखंड के स्थापना दिवस पर गूंजा शुभकामनाओं का स्वर, राष्ट्रपति और PM दी बधाई
bihar chunav 2025
नीतीश–मोदी की विकास छवि पर मुहर, NDA की ऐतिहासिक जीत का पूरा विश्लेषण
Ghatshila By Election Result 2025
Ghatshila Result 2025: झामुमो के सोमेश सोरेन की जीत, BJP के बाबूलाल सोरेन को हराया
bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई
bihar chunav 2025
अब चुनाव रिजल्ट ने भी तय कर दिया, 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!
bihar chunav 2025
कमल ने किया कमाल: 2025 में भाजपा ने दिया 2010 वाला रिजल्ट
Bihar Chunav Result 2025
रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?