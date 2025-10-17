Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2965578
Zee Bihar JharkhandBH Saran

एनडीए की लड़ाई कल भी जंगलराज के खिलाफ थी और आगे भी जारी रहेगी, अमित शाह ने सारण में भरी हुंकार

Amit Shah Saran Rally: केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं. इस दौरान वह चुनाव जीतने के लिए भाजपा और एनडीए के नेताओं को मंत्र देंगे. शुक्रवार को उन्होंने सारण में एक रैली को संबोधित भी किया. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 02:58 PM IST

Trending Photos

एनडीए की लड़ाई कल भी जंगलराज के खिलाफ थी और आगे भी जारी रहेगी, अमित शाह ने सारण में भरी हुंकार
एनडीए की लड़ाई कल भी जंगलराज के खिलाफ थी और आगे भी जारी रहेगी, अमित शाह ने सारण में भरी हुंकार

Bihar Chunav 2025: बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम हुआ है कि राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 5 घंटे का भी समय नहीं लगता. यह विकास मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर किया है. मोदी जी के नेतृत्व में NDA ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है. तरैया (सारण) में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली में अमित शाह ने ये बातें कहीं. 

बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले पलायन, फिरौती, हत्याएं और अपहरण आम बात होती थीं, लेकिन अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है. अमित शाह ने कहा कि 500 साल तक भगवान श्रीराम झोपड़ी में विराजमान रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमिपूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की और भव्य मंदिर का निर्माण कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, अब बिहार के पुनौराधाम में माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है. मीडिया वाले बिहार का माहौल पूछते हैं, तो मैं साफ कह देता हूं, NDA बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा, हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं.

अमित शाह बाले, लालू के जंगलराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, 20 साल पहले, बिहार के युवाओं का लालू–राबड़ी ने किस प्रकार हाल बना रखा था, इसे याद दिलाना हो, तो छपरा-सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में कोई नहीं है. 

उन्होंने कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार की लड़ाई कल भी लालू के जंगलराज के खिलाफ थी और आज भी जंगलराज की सोच के खिलाफ है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amit shahbihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
धनतेरस और दीपावली में बिहार के लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त
bihar chunav 2025
'ASP ने टिकट के लिए मांगे 18 लाख रुपए',अक्षय सिंह ने लगाया आरोप, थाम लिया JDU का तीर
Congress candidate List
ऐसे कैसे मुसलमानों का वोट ले पाएंगे राहुल गांधी, 48 में से सिर्फ 4 मुस्लिम और 5 महिल
Bihar News
मोकामा से RJD प्रत्याशी वीणा देवी कितने करोड़ की मालकिन हैं? जानें डिटेल
Mahagathbandhan seat sharing
महागठबंधन में टकराव, कई सीटों पर आपस में ही टक्कर, क्या NDA को मिलेगा फायदा?
Bihar News
एशिया के सबसे बड़े मेले पर लगा चुनाव का ग्रहण, प्रशासन और धार्मिक न्यास बीच विवाद
Bhojpuri news
बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव की धमाकेदार एंट्री, पहले ही दिन रिलीज किया नया गाना
amit shah
2020 की तरह फंसना नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए अमित शाह बोल रहे- मैं कौन होता हूं...
Bhojpuri news
'ओठलाली से रोटी बोर के...' से लेकर खेसारी लाल यादव के इन 5 गानों की होने लगी चर्चा
bihar chunav 2025
'Love करो या Hate, लेकिन नीतीश ही होंगे CM', जदयू नेता ने बढ़ा दी सियासी हलचल