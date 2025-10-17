एनडीए की लड़ाई कल भी जंगलराज के खिलाफ थी और आगे भी जारी रहेगी, अमित शाह ने सारण में भरी हुंकार

Bihar Chunav 2025: बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम हुआ है कि राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 5 घंटे का भी समय नहीं लगता. यह विकास मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर किया है. मोदी जी के नेतृत्व में NDA ने बिहार को जंगलराज से बाहर निकाला है. तरैया (सारण) में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रैली में अमित शाह ने ये बातें कहीं.

बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले पलायन, फिरौती, हत्याएं और अपहरण आम बात होती थीं, लेकिन अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है. अमित शाह ने कहा कि 500 साल तक भगवान श्रीराम झोपड़ी में विराजमान रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमिपूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की और भव्य मंदिर का निर्माण कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, अब बिहार के पुनौराधाम में माता सीता का भव्य मंदिर भी बन रहा है. मीडिया वाले बिहार का माहौल पूछते हैं, तो मैं साफ कह देता हूं, NDA बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा, हम बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं.

अमित शाह बाले, लालू के जंगलराज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, 20 साल पहले, बिहार के युवाओं का लालू–राबड़ी ने किस प्रकार हाल बना रखा था, इसे याद दिलाना हो, तो छपरा-सारण की भूमि से ऊंची जगह पूरे बिहार में कोई नहीं है.

उन्होंने कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार की लड़ाई कल भी लालू के जंगलराज के खिलाफ थी और आज भी जंगलराज की सोच के खिलाफ है.