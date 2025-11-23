Advertisement
Bihar: सारण में पोखर में डूबकर तीन बच्चों की मौत, CM नीतीश ने किया पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान

Bihar News: एकमा थाना क्षेत्र में शनिवार (22 नवंबर) को तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब घर के आसपास खेल रहे बच्चे अचानक पास के मछली पालन वाले पोखरे की ओर चले गए. इस घटना के बाद सीएम नीतीश ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:18 PM IST

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिले में मछली पालन के लिए बनाए गए पोखर में डूबने से तीन बच्चों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. उन्होंने ईश्वर से पीड़ित परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.

यह भी पढ़ें: Chapra News: तीन मासूमों की मौत से एकमा में मातम, खेल-खेल में पोखरे तक पहुंचे और डूब गए

दरअसल, सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र के धनौती गांव में मछली पालन के लिए बनाए गए निजी पोखर में यह हादसा हुआ. बताया गया कि गांव के तीन बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र से वापस आने के बाद पोखर के पास खेल रहे थे. खेलते समय पहले तान्या कुमारी नाम की बच्ची का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरी. उसे बचाने के प्रयास में अन्य दो बच्चे भी दौड़े और गहरे पोखर में गिर पड़े. हादसे का पता तब चला, जब ग्रामीणों ने पोखर में एक शव उतराता दिखा. 

उसे निकलते समय गोताखोर को दो और शव मिले. पानी से निकालकर ग्रामीण बच्चों को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही एकमा पुलिस भी पहुंच गई और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेजा. पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Saran NewsBihar News

