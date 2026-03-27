Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3155479
Zee Bihar JharkhandBH Saran

हादसों का दिन: छपरा में सरयू नदी ने छीनी 3 जिंदगियां, वैशाली में गंगा की धारा में बहे एक ही परिवार के 5 सदस्य

छपरा और वैशाली में आज नदियां कई परिवारों के लिए काल बन गई. सरयू नदी पार लकड़ी काटने गए तीन बच्चे डूब गए जिससे उनकी मौत हो गई. वहीं, वैशाली में गनियारी घाट में गंगा नदी में स्नान करने आए एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:24 AM IST

Trending Photos

छपरा और वैशाली में हादसा
छपरा और वैशाली में हादसा

सारण जिले के मांझी प्रखंड अंतर्गत मटियार पंचायत के मटियार गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. गांव के पप्पू महतो के 10 वर्षीय पुत्र और 12 वर्षीय पुत्री के साथ बैगमंर की एक युवती सरयू नदी पार लकड़ी काटने गए थे. इस दौरान पानी पीने के क्रम में तीनों का पैर फिसल गया और वे सरयू नदी में गिर पड़े. गहराई और तेज धारा के कारण तीनों की मौके पर ही डूबने से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

वैशाली में एक ही परिवार के पांच लोग डूबे
वहीं, वैशाली जिले के महनार अनुमंडल अंतर्गत देसरी थाना क्षेत्र के गनियारी घाट में गंगा नदी में स्नान करने आए एक ही परिवार के पांच लोग डूब गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मिली जानकारी के अनुसार, रामनवमी पर्व को लेकर परिवार के सभी सदस्य गंगा स्नान करने घाट पहुंचे थे. स्नान के दौरान अचानक एक महिला गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. महिला को बचाने के लिए साथ मौजूद परिवार के अन्य चार लोग भी नदी में उतर गए, लेकिन गंगा की तेज धारा और गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण सभी पांचों लोग डूबने लगे. घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया. 

यह भी पढ़ें: जहानाबाद में रामनवमी को लेकर प्रशासन मुस्तैद, DM-SP ने निकाला फ्लैग मार्च

Add Zee News as a Preferred Source

एक महिला और एक बच्ची लापता
लोगों की मदद से दो महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई. हालांकि इस हादसे में एक 16 वर्षीय किशोरी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक महिला और एक बच्ची अभी भी लापता बताई जा रही हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही देसरी थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और लापता महिलाओं की तलाश तेज कर दी गई है. इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है, पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

वैशाली से राजकुमार और छपरा से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट

TAGS

Chhapra NewsVaishali news

Trending news

Chhapra News
छपरा में सरयू नदी ने छीनी 3 जिंदगियां, वैशाली में गंगा की धारा में बहे 5 लोग
Garhwa News
गढ़वा के रमकंडा में रामनवमी जुलूस पर पथराव, हिंसक झड़प में पुलिसकर्मी समेत कई घायल
Jehanabad news
जहानाबाद में रामनवमी को लेकर प्रशासन मुस्तैद, DM-SP ने निकाला फ्लैग मार्च
West Champaran news
पश्चिम चंपारण: 18 किमी का पैदल सफर तय कर भक्त पहुंचे सोमेश्वर धाम, आस्था का सैलाब
Begusarai News
बेगूसराय में रफ्तार का कहर: ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत
Giridih news
गिरिडीह में भव्य शोभायात्रा और पाकुड़ में पुलिस का मॉक ड्रिल; प्रशासन अलर्ट
Giridih news
गिरिडीह में भव्य शोभायात्रा और पाकुड़ में पुलिस का मॉक ड्रिल; प्रशासन अलर्ट
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live Today: पटना के डाकबंगला चौराहे पर रामनवमी की भव्य तैयारी, 55 झांकियों का होगा जोरदार अभिनंदन
Chakradharpur news
पश्चिम सिंहभूम: चक्रधरपुर में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, रेल परिचालन ठप्प
Sitamarhi News
सीतामढ़ी: रिश्वत लेते पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी, 13 हजार रुपए गिनते वीडियो वायरल