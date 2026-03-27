हादसों का दिन: छपरा में सरयू नदी ने छीनी 3 जिंदगियां, वैशाली में गंगा की धारा में बहे एक ही परिवार के 5 सदस्य

सारण जिले के मांझी प्रखंड अंतर्गत मटियार पंचायत के मटियार गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. गांव के पप्पू महतो के 10 वर्षीय पुत्र और 12 वर्षीय पुत्री के साथ बैगमंर की एक युवती सरयू नदी पार लकड़ी काटने गए थे. इस दौरान पानी पीने के क्रम में तीनों का पैर फिसल गया और वे सरयू नदी में गिर पड़े. गहराई और तेज धारा के कारण तीनों की मौके पर ही डूबने से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर थाना प्रभारी विनोद कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

वैशाली में एक ही परिवार के पांच लोग डूबे

वहीं, वैशाली जिले के महनार अनुमंडल अंतर्गत देसरी थाना क्षेत्र के गनियारी घाट में गंगा नदी में स्नान करने आए एक ही परिवार के पांच लोग डूब गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मिली जानकारी के अनुसार, रामनवमी पर्व को लेकर परिवार के सभी सदस्य गंगा स्नान करने घाट पहुंचे थे. स्नान के दौरान अचानक एक महिला गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. महिला को बचाने के लिए साथ मौजूद परिवार के अन्य चार लोग भी नदी में उतर गए, लेकिन गंगा की तेज धारा और गहराई का अंदाजा नहीं लग पाने के कारण सभी पांचों लोग डूबने लगे. घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत साहस दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया.

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एक महिला और एक बच्ची लापता

लोगों की मदद से दो महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उनकी जान बच गई. हालांकि इस हादसे में एक 16 वर्षीय किशोरी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, एक महिला और एक बच्ची अभी भी लापता बताई जा रही हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही देसरी थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और लापता महिलाओं की तलाश तेज कर दी गई है. इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है, पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

वैशाली से राजकुमार और छपरा से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट