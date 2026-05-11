गले पर रखा चाकू और लड़की का 3 लोगों ने किया गैंगरेप, छपरा में मचा हड़कंप

Chhapra Gangrape Case: एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर स्थित 'पाठशाला लाइब्रेरी' में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा के साथ तीन दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद दो आरोपियों ने फोन करके अपने एक और साथी को बुला लिया. पीड़िता का आरोप है कि तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया.
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Chhapra News: छपरा में 3 युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने कोचिंग पढ़कर लौट रही छात्रा के गले पर चाकू रखकर गैंगरेप किया. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि पीड़िता दाउदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और वह हंसराजपुर स्थित लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई थी. इसी दौरान यह वारदात हुई.
दरअसल, एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर स्थित 'पाठशाला लाइब्रेरी' में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा के साथ तीन दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़ित के अनुसार, पीड़िता दाउदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह हंसराजपुर स्थित लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गई थी. घटना के दिन सुबह करीब 11 बजे, जब वह अपने एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल से गंजरपर पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी, तभी मांझी की ओर से आए बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया. अपराधियों ने चाकू दिखाकर आतंकित किया और दोनों को जबरन भरोपुर कब्रगाह के समीप झाड़ियों में खींच ले गए.
हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद दो आरोपियों ने फोन करके अपने एक और साथी को बुला लिया. पीड़िता का आरोप है कि तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. जब छात्रा ने हिम्मत जुटाकर शोर मचाना शुरू किया, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए.
पुलिसिया कार्रवाई और फॉरेंसिक जांच
घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है. सूचना मिलते ही एकमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है. एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण छपरा सदर अस्पताल में कराया है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य और सैंपल जुटाए हैं.
रिपोर्ट: राकेश सिंह
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