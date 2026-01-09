स्वाद में नंबर 1, दाम में सबसे कम, इस बार छपरा का तिलकुट है हर घर का दम!

Chhapra Tilkuṭ: जैसे-जैसे बिहार में ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे बाजारों में गुड़, तिल और चूड़े से बने पारंपरिक व्यंजनों की मांग तेज हो गई है. गलियों से लेकर मुख्य बाजारों तक हलवाइयों की कड़ाही से उठती गुड़ की महक यह बता रही है कि मकर संक्रांति की तैयारियां चरम पर हैं. इन दिनों बाजारों में सबसे ज्यादा भीड़ तिलकुट की दुकानों पर देखी जा रही है. सफेद तिल, काला तिल और बादाम पापड़ी की खूब बिक्री हो रही है. चीनी वाला सफेद तिलकुट बच्चों और युवाओं की पसंद बना हुआ है, जबकि गुड़ वाला तिलकुट बुजुर्गों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को भा रहा है.

तिलकुट निर्माण करने वाले कारीगर ने कहा कि अच्छा तिलकुट वही होता है जो हाथ लगाते ही टूट जाए और मुंह में जाते ही घुल जाए. इसके लिए तिल और चाशनी पर खास मेहनत करनी पड़ती है. तिलकुट के साथ-साथ चूड़ा और मुढ़ी की लाई भी तेजी से तैयार की जा रही है. सही तापमान पर पकाई गई गुड़ की चाशनी में भुना चूड़ा मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं. कई जगहों पर पूरा परिवार मिलकर यह काम करता नजर आता है.

मकर संक्रांति पर कसार का भी विशेष महत्व है. भुने हुए चावल के आटे और गुड़ से बना कसार सर्दियों का पारंपरिक और टिकाऊ स्नैक है. इस साल अलसी यानी तीसी के लड्डू की मांग भी बढ़ी है, जिसे सर्दियों के लिए लाभकारी माना जाता है.

मूंगफली की चिक्की और बादाम पापड़ी के स्टॉल्स पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है. वहीं, दान-पुण्य के लिए काले और सफेद तिल की बिक्री भी तेज हो गई है. मकर संक्रांति का यह त्योहार परंपरा और स्वाद का संगम है. छपरा के बाजारों में सजी ये मिठाइयाँ उसी विरासत की पहचान हैं.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

