Chhapra News: जिसे समझा ठंड से बचने का सहारा, वही बना मौत का कारण... आप ऐसा बिल्कुल न करें

Chhapra News: ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या हो जब यही मौत का कारण बन जाए. छपरा शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बिका भवानी मुहल्ले में एक दर्दनाक हादसा हुआ. बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने के कारण दम घुटने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए. घायल लोगों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है.

जहरीली गैस फैलने से हादसा

मृतकों में तीन नाबालिग बच्चे और एक 70 वर्षीय महिला शामिल हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ठंड से बचने के लिए परिवार ने कमरे में अंगीठी जलाई थी और सभी लोग सो रहे थे. रात के दौरान कमरे में जहरीली गैस फैलने से यह हादसा हुआ. सुबह जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों को शक हुआ. दरवाजा खोलने पर सभी लोग अचेत अवस्था में मिले. आनन-फानन में घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया.

इलाके में शोक का माहौल

घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO रामपुकार सिंह और सदर SDM नितेश कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच की. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सदर SDPO रामपुकार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला अंगीठी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण दम घुटने का प्रतीत हो रहा है. प्रशासन ने लोगों से सर्दी के मौसम में बंद कमरे में अंगीठी या कोयला जलाने से बचने की अपील की है. इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

ऐसे में यदि आप भी ठंड से बचने के लिए रात में कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हैं तो खिड़की को खोलकर सोएं. इससे कमरे में बनी गैस बाहर निकलते रहेगी जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह