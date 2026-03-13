सारण में जहरीली शराब का कहर: पानापुर और मशरक में 5 लोगों की मौत, परिजनों का दावा- दारू पीने से बिगड़ी तबीयत

Saran News: सारण जिले में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है. लगातार हो रही मौतों ने इलाके में दहशत फैला दी है. हालांकि प्रशासन इन मौतों को संदिग्ध बताते हुए बीमारी और कुपोषण का मामला बता रहा है, लेकिन परिजनों का दावा है कि सभी की तबीयत शराब पीने के बाद बिगड़ी थी. मिली जानकारी के अनुसार, 11 मार्च से ही लोगों की तबीयत बिगड़ने का सिलसिला शुरू हुआ. सिरदर्द, पेट में तेज दर्द, उल्टी-दस्त और आंखों से दिखाई नहीं देने जैसी शिकायत के बाद कई लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतकों में पानापुर थाना क्षेत्र के दुबौली गांव के धर्मेंद्र राय, धेनुकी गांव के सुक्कन नट, मशरक थाना क्षेत्र के तख्त गांव के संतोष महतो, पंकज कुमार सिंह और रघुवर महतो शामिल हैं.

मशरक तख्त टोला निवासी संतोष महतो की 11 मार्च को तबीयत खराब होने के बाद मृत्यु हो गई. परिजनों ने बताया कि वह कई दिनों से बीमार थे और भोजन भी नहीं कर रहे थे. इलाज के लिए उन्हें पहले सीएचसी मशरक ले जाया गया, जहां से सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. इसी क्रम में पानापुर प्रखंड के दुबौली निवासी धर्मेंद्र राय की भी पटना में इलाज के दौरान 12 मार्च को मौत होने की सूचना मिली. परिजनों की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल छपरा में कराया गया. वहीं, मशरक थाना क्षेत्र में 26 लीटर देसी शराब बरामदगी के मामले में पकड़े गए दो भाइयों में से एक रघुवर महतो की 13 मार्च की सुबह इलाज के दौरान सदर अस्पताल छपरा में मृत्यु हो गई. इसी दिन मशरक पूरब टोला निवासी पंकज सिंह की मौत की भी सूचना मिली है, जिनके परिजनों से संपर्क शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है.

प्रशासन ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने स्वयं पानापुर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. सारण पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. 11 और 12 मार्च को पानापुर और मशरक के विभिन्न गांवों में 160 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में देसी शराब नष्ट की गई. साथ ही जिले के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जा सके. वहीं, इस घटना के बाद मशरक थाना में पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों की बैठक जारी है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह