बॉडी कैमरे से लैस हुए 40 पुलिसकर्मी, हाईटेक होगी सारण की ट्रैफिक पुलिस

Saran Traffic Police: सारण जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है. एसएसपी विनीत कुमार ने जिले के 40 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान उपयोग के लिए आर्म्स (बॉडी) कैमरा उपलब्ध कराया है. इस नई व्यवस्था से ट्रैफिक जांच और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक विवादों पर रोक लगेगी.

एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक जांच के दौरान कई बार पुलिस और वाहन चालकों के बीच कहासुनी या दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आती थीं. कुछ मामलों में आम लोगों की तरफ से पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर शिकायत मिलती थी. वहीं, कई बार पुलिसकर्मियों को भी वाहन चालकों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था. ऐसी स्थितियों में सच्चाई सामने लाने में कठिनाई होती थी. बॉडी कैमरा लगाए जाने से अब पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड रहेगी, जिससे किसी भी विवाद की स्थिति में वास्तविक तथ्य आसानी से स्पष्ट हो सकेंगे.

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पुलिस और आम जनता दोनों के हित में है. इससे जहां पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा. साथ ही लोगों में भी नियमों के पालन के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी. वहीं, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई अधिक प्रभावी और निष्पक्ष हो सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

एसएसपी ने जानकारी दी कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चरणबद्ध तरीके से अन्य आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्हें सीटी (व्हिसल) सहित आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे, ताकि वे बेहतर तरीके से यातायात नियंत्रण कर सकें. इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए पुलिसकर्मियों को कई कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता बनी रहे और वे स्वस्थ रहकर बेहतर सेवा दे सकें.

पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस पहल से जिले की ट्रैफिक व्यवस्था अधिक अनुशासित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनेगी, जिससे आम लोगों को भी बेहतर सुविधा और सुरक्षित यातायात का लाभ मिलेगा.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

यह भी पढ़ें: सारण में आधी रात को एक्शन, 6 आर्केस्ट्रा समूहों से 15 लड़कियां मुक्त; धरे गए तस्कर?