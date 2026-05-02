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बिहार के दो शहरों में बनेंगे शानदार नए एयरपोर्ट, प्रोजेक्ट पर काम हुआ शुरू

बिहार सरकार ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सोनपुर और सुल्तानगंज में दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को हरी झंडी दे दी है. इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और करीब 1302 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए मंजूर किए गए हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 02, 2026, 03:31 PM IST

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सोनपुर और सुल्तानगंज में बनेंगे दो नए विशाल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
सोनपुर और सुल्तानगंज में बनेंगे दो नए विशाल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज का सफर अब और भी आसान होने वाला है. राज्य सरकार ने सोनपुर और सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में दो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है. सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है और काम भी शुरू हो गया है. इन नए एयरपोर्ट के बनने से बिहार में न केवल घूमना-फिरना आसान होगा, बल्कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए मौके भी मिलेंगे. यह बिहार की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है.

अभी ज्यादातर लोगों को पटना एयरपोर्ट जाना पड़ता है, जहाँ बहुत भीड़ रहती है. सोनपुर में एयरपोर्ट बनने से पटना एयरपोर्ट का बोझ कम हो जाएगा. वहीं, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में बनने वाला एयरपोर्ट पूर्वी बिहार के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा. सरकार ने इस काम के लिए पैसों का इंतजाम भी शुरू कर दिया है. लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग किस्तों में एजेंसी को दी जा रही है ताकि काम बिना रुके चलता रहे.

ये एयरपोर्ट बहुत बड़े और आधुनिक होंगे. सोनपुर में करीब 4228 एकड़ और सुल्तानगंज में 3064 एकड़ जमीन पर इन्हें बनाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक ये दोनों एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएं और यहाँ से जहाज उड़ने लगें. खास बात यह है कि सोनपुर एयरपोर्ट का रनवे करीब 5.5 किलोमीटर लंबा होगा. इसका मतलब है कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और भारी हवाई जहाज भी आसानी से उतर सकेंगे.

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इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी जमीन की जरूरत है. सरकार ने किसानों और जमीन मालिकों को मुआवजा देने के लिए खजाना खोल दिया है. सोनपुर एयरपोर्ट की जमीन के लिए 1302 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं, भागलपुर के इलाके में जमीन लेने के लिए 472 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि तय की गई है. सरकार ने जिला प्रशासन को पैसे भेजना भी शुरू कर दिया है. जब ये दोनों एयरपोर्ट तैयार हो जाएंगे, तो बिहार व्यापार और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा.

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