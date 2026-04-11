छपरा में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 2 दोस्तों की मौत, एक को निकालने के लिए बुलानी पड़ी JCB

Chhapra Road Accident: छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के महम्मदपुर पंचायत स्थित श्रीरामपुर जाने वाली ग्रामीण सड़क पर शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. खेत से ट्रॉली पर गेहूं लेकर लौट रही एक ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से कूदकर फरार हो गया.

मृतकों की पहचान मटियार पंचायत के भट्ठा गांव निवासी सलीम मियां के 22 वर्षीय पुत्र अली हुसैन और उमाशंकर बीन के 16 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर बीन के रूप में हुई है. इस घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर तेज रफ्तार में खेत से मुख्य ग्रामीण सड़क पर चढ़ रही थी, तभी संतुलन बिगड़ गया और वाहन गड्ढे में पलट गया. हादसे में दोनों युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गए. स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को तुरंत बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे को निकालने के लिए जेसीबी मशीन की मदद लेनी पड़ी.

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गंभीर रूप से घायल अली हुसैन को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एकमा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, श्याम सुंदर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही मांझी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, छपरा भेज दिया.

बताया जाता है कि श्याम सुंदर दो भाइयों में छोटा था. उसके पिता उमाशंकर बीन गांव में ही खेती करते हैं, जबकि बड़ा भाई पुणे में प्राइवेट नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है. वहीं, अली हुसैन तीन भाइयों में सबसे छोटा था. उसके दोनों बड़े भाई बाहर रहकर नौकरी करते हैं और पिता सलीम मियां गांव में मजदूरी कर परिवार चलाते हैं. इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

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