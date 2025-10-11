जेपी नारायण की जयंती: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लोकनायक के घर पहुंचकर उन्हें याद किया, दी श्रद्धांजलि

JP Narayan Birth Anniversary: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार दौरे पर हैं. उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शनिवार (11 अक्टूबर) को सारण में जेपी के राष्ट्रीय स्मारक पर उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया. इस दौरान उनके साथ बलिया यूपी के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सारण जिलाधिकारी, डीआईजी, एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार के सारण जिले में सीताब दियारा गांव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक घर का दौरा किया, जहां महान नेता के अभिलेख और स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं.

जयप्रभा स्मृति भवन में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी की 123वीं जयंती पर बिहार के सारण जिले में उनके पैतृक गांव सीताब दियारा में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की.' उपराष्ट्रपति ने बाद में लाला टोला, सिताब दियारा स्थित जयप्रभा स्मृति भवन में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया. उन्होंने सीताब दियारा में स्थित 'प्रभावती पुस्तकालय' का भी भ्रमण किया, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की स्मृति में स्थापित किया गया है. इससे पहले, उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मैं एक सच्चे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के समर्थक की विरासत को नमन करता हूं. निडर स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया.

उन्होंने लिखा, '19 साल की आयु में मुझे उनके 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन में शामिल होने और पूरे जोश व समर्पण के साथ भाग लेने का गौरव मिला. उनका दृष्टिकोण और आदर्श मुझे और अनगिनत अन्य लोगों को एक न्यायसंगत और स्वतंत्र भारत के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मेरी यही कामना है कि उनकी विरासत सदैव हमारे लिए मार्गदर्शक बनती रहे.' बिहार दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

