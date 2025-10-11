Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957516
Zee Bihar JharkhandBH Saran

जेपी नारायण की जयंती: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लोकनायक के घर पहुंचकर उन्हें याद किया, दी श्रद्धांजलि

JP Narayan Birth Anniversary: आज (11 अक्टूबर) लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है. इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सारण में जेपी नारायण के राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही उपराष्ट्रपति ने सीताब दियारा में स्थित 'प्रभावती पुस्तकालय' का भी भ्रमण किया, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की स्मृति में स्थापित किया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:58 PM IST

Trending Photos

जेपी नारायण की जयंती: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लोकनायक के घर पहुंचकर उन्हें याद किया, दी श्रद्धांजलि
जेपी नारायण की जयंती: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लोकनायक के घर पहुंचकर उन्हें याद किया, दी श्रद्धांजलि

JP Narayan Birth Anniversary: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बिहार दौरे पर हैं. उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शनिवार (11 अक्टूबर) को सारण में जेपी के राष्ट्रीय स्मारक पर उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया. इस दौरान उनके साथ बलिया यूपी के पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सारण जिलाधिकारी, डीआईजी, एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार के सारण जिले में सीताब दियारा गांव में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक घर का दौरा किया, जहां महान नेता के अभिलेख और स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं.

जयप्रभा स्मृति भवन में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी की 123वीं जयंती पर बिहार के सारण जिले में उनके पैतृक गांव सीताब दियारा में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की.' उपराष्ट्रपति ने बाद में लाला टोला, सिताब दियारा स्थित जयप्रभा स्मृति भवन में प्रदर्शनी गैलरी का अवलोकन किया. उन्होंने सीताब दियारा में स्थित 'प्रभावती पुस्तकालय' का भी भ्रमण किया, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की स्मृति में स्थापित किया गया है. इससे पहले, उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मैं एक सच्चे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के समर्थक की विरासत को नमन करता हूं. निडर स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया.

यह भी पढ़ें: JDU की पहली लिस्ट में लेसी सिंह, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को मिला टिकट- सूत्र

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने लिखा, '19 साल की आयु में मुझे उनके 'संपूर्ण क्रांति' आंदोलन में शामिल होने और पूरे जोश व समर्पण के साथ भाग लेने का गौरव मिला. उनका दृष्टिकोण और आदर्श मुझे और अनगिनत अन्य लोगों को एक न्यायसंगत और स्वतंत्र भारत के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मेरी यही कामना है कि उनकी विरासत सदैव हमारे लिए मार्गदर्शक बनती रहे.' बिहार दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

JP Narayan Birth AnniversaryVice President CP Radhakrishnan

Trending news

Bihar politics
Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव से पहले दलबदल की राजनीति ने पकड़ी रफ्तार, RJD ने
JP Narayan Birth Anniversary
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जेपी नारायण के घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
Bhojpuri news
खेसारी की 'चंदा' को देख चांद भी शरमाया! जब करवा चौथ पर दुल्हन सी सजीं
bihar chunav 2025
बदलाव चाहते हैं बिहार के मतदाता पर अव्यवस्था नहीं! NDA के रीढ़ की हड्डी है BJP
Munger Assembly Seat
Munger Assembly Seat: मुंगेर की जनता अंत तक नहीं खोलती अपने पत्ते, इस बार किसकी जीत?
Santosh Kushwaha
सीएम नीतीश कुमार ने 24 घंटे के अंदर राजद से लिया बदला, इस कद्दावर नेता को तोड़ लिया
bihar chunav 2025
तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएंगे तेज प्रताप यादव! महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान
Bihar politics
'बिहार में किरासन तेल का बड़ा घोटाला', मनोज कुमार का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप
bihar chunav 2025
चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख किसानों को खुश कर दिया!
JDU Candidates List
JDU की पहली लिस्ट में लेसी सिंह, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को मिला टिकट- सूत्र