1...2...3...4...5 नहीं पूरे 6 बार युवक के सिर पर चाकू से वार, छपरा बना 30 मिनट तक 'जंगलराज'

Chhapra Crime News: सारण जिले के छपरा कचहरी स्टेशन रोड पर आधे घंटे तक उपद्रव की घटना घटी. यहां पर दो गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई. पुलिस ने बताया कि झूले पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:15 PM IST

Trending Photos

छपरा कचहरी स्टेशन रोड पर आधे घंटे तक उपद्रव
Chhapra News: छपरा शहर में 30 मिनट तक 'जंगलराज' का खौफनाक मंजर देखने को मिला. कचहरी स्टेशन रोड पर करीब आधे घंटे तक उपद्रवियों ने तांडव मचाया. पुलिस की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर दो गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी, लाठी-डंडे और हथियारों का इस्तेमाल हुआ. इस हिंसक झड़प में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विवाद की शुरुआत सलेमपुर पुलिस क्लब परिसर में आयोजित गायत्री यज्ञ के दौरान झूले पर चढ़ने को लेकर हुई. मामूली कहासुनी देखते-देखते उग्र हो गई और दोनों पक्षों के युवक आमने-सामने आ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों ने आकाश नामक युवक को घेरकर पीटना शुरू कर दिया. उसे बचाने के लिए उसका भाई रंजीत बीच-बचाव में आया. रंजीत का आरोप है कि एक हमलावर ने उसके माथे पर रिवाल्वर सटाकर फायर किया, लेकिन समय रहते झुक जाने से उसकी जान बच गई. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई.

इसी दौरान कचहरी स्टेशन रोड स्थित एक चाय दुकान के पास एक युवक को पकड़कर उसके सिर पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया. घायल युवक की पहचान भगवान बाजार थाना क्षेत्र के नबीगंज मोहल्ला निवासी विजय साह के 23 वर्षीय पुत्र अभिनव कुमार के रूप में हुई है. अभिनव के सिर पर चाकू से छह वार किए गए. जबकि, हाथ और पीठ पर भी गंभीर जख्म लगे हैं. उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही भगवान बाजार थानाध्यक्ष पुनि सुभाष कुमार सिंह सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से पूछताछ की. वहीं, एएसपी राम पुकार सिंह, नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

एएसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि गायत्री मेले में झूले पर चढ़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़कर कचहरी स्टेशन रोड तक पहुंच गया, जहां दो गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई. इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों के उपद्रवियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले की गहन जांच जारी है.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

यह भी पढ़ें: बेटी के लिए केक लेने गया था पिता, अपराधियों ने मुख में सटाकर मारी गोली, मौत

