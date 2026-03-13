बीमारी या जहर! सारण की संदिग्ध मौतों के पीछे का क्या है सच? फॉरेंसिक रिपोर्ट का सभी को इंतजार

Saran News: सारण जिला प्रशासन को मशरक और पानापुर क्षेत्र में हुई कुछ संदिग्ध मौतों की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन के अनुसार, मशरक तख्त टोला निवासी संतोष महतो की 11 मार्च को तबीयत खराब होने के बाद मृत्यु हो गई. परिजनों ने बताया कि वह कई दिनों से बीमार थे और भोजन भी नहीं कर रहे थे. इलाज के लिए उन्हें पहले सीएचसी मशरक ले जाया गया, जहां से सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

इसी क्रम में पानापुर प्रखंड के दुबौली निवासी धर्मेंद्र राय की भी पटना में इलाज के दौरान 12 मार्च को मौत होने की सूचना मिली. परिजनों की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल छपरा में कराया गया है और विसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिससे मौत के सही कारण का पता चल सके.

वहीं, मशरक थाना क्षेत्र में 26 लीटर देसी शराब बरामदगी के मामले में पकड़े गए दो भाइयों में से एक रघुवर महतो की 13 मार्च की सुबह इलाज के दौरान सदर अस्पताल छपरा में मृत्यु हो गई. इसी दिन मशरक पूरब टोला निवासी पंकज सिंह की मौत की भी सूचना मिली है, जिनके परिजनों से संपर्क कर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है.

प्रशासन ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार खुद पानापुर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. सारण पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

बता दें कि 11 और 12 मार्च को पानापुर और मशरक के कई गांवों में 160 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में देसी शराब नष्ट की गई. साथ ही जिले के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जा सके.

इस घटना के बाद मशरक थाना में पुलिस और उत्पाद बिभाग के अधिकारियों की मैराथन बैठक जारी है. सारण में अब तक कुल 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है. प्रशासन ने अब तक मात्र तीन मौत की पुष्टि प्रेस विज्ञाति जारी कर दी है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

