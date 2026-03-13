Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3139584
Zee Bihar JharkhandBH Saran

बीमारी या जहर! सारण की संदिग्ध मौतों के पीछे का क्या है सच? फॉरेंसिक रिपोर्ट का सभी को इंतजार

Chhapra News: सारण में संदिग्ध मौतों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. पुलिस कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, इन संदिग्ध मौतों के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, हर किसी को अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है.
 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 04:01 PM IST

Trending Photos

सारण में संदिग्ध मौतों को लेकर प्रशासन सतर्क, कई जगह छापेमारी (Photo- AI)
सारण में संदिग्ध मौतों को लेकर प्रशासन सतर्क, कई जगह छापेमारी (Photo- AI)

Saran News: सारण जिला प्रशासन को मशरक और पानापुर क्षेत्र में हुई कुछ संदिग्ध मौतों की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन के अनुसार, मशरक तख्त टोला निवासी संतोष महतो की 11 मार्च को तबीयत खराब होने के बाद मृत्यु हो गई. परिजनों ने बताया कि वह कई दिनों से बीमार थे और भोजन भी नहीं कर रहे थे. इलाज के लिए उन्हें पहले सीएचसी मशरक ले जाया गया, जहां से सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

इसी क्रम में पानापुर प्रखंड के दुबौली निवासी धर्मेंद्र राय की भी पटना में इलाज के दौरान 12 मार्च को मौत होने की सूचना मिली. परिजनों की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल छपरा में कराया गया है और विसरा को फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है, जिससे मौत के सही कारण का पता चल सके.

वहीं, मशरक थाना क्षेत्र में 26 लीटर देसी शराब बरामदगी के मामले में पकड़े गए दो भाइयों में से एक रघुवर महतो की 13 मार्च की सुबह इलाज के दौरान सदर अस्पताल छपरा में मृत्यु हो गई. इसी दिन मशरक पूरब टोला निवासी पंकज सिंह की मौत की भी सूचना मिली है, जिनके परिजनों से संपर्क कर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार खुद पानापुर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. सारण पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

बता दें कि 11 और 12 मार्च को पानापुर और मशरक के कई गांवों में 160 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में देसी शराब नष्ट की गई. साथ ही जिले के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध मरीज की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जा सके.

इस घटना के बाद मशरक थाना में पुलिस और उत्पाद बिभाग के अधिकारियों की मैराथन बैठक जारी है. सारण में अब तक कुल 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है. प्रशासन ने अब तक मात्र तीन मौत की पुष्टि प्रेस विज्ञाति जारी कर दी है.

रिपोर्ट: राकेश कुमार सिंह

यह भी पढ़ें: शराबबंदी के 10वें साल में 'अंधेरगर्दी': सारण में 5 और मौतों ने हिलाया बिहार

TAGS

Saran NewsBihar PoliceMashrakh News

Trending news

Saran News
सारण की संदिग्ध मौतों के पीछे का क्या है सच? फॉरेंसिक रिपोर्ट का सभी को इंतजार
LPG Cylinder
डिप्टी CM सम्राट चौधरी के कार्यालय से नहीं हो रही गैस सिलेंडर की बुकिंग:शैलेंद्र ओझा
​​Begusarai News
मोनी ने मधुबनी आर्ट में रचा इतिहास: कैनवास पेंटिंग से देशभर के कलाकारों को छोड़ा पीछे
Bihar hooch tragedy
शराबबंदी के 10वें साल में 'अंधेरगर्दी': सारण में 5 और मौतों ने हिलाया बिहार
Giridih news
'चार दिन से खाना नहीं बन पा रहा है...', गैस सिलेंडर नहीं मिलने से तनातनी का माहौल
Jharkhand news
संघरी घाटी में ताश के पत्तों की तरह भिड़े आधा दर्जन हाइवा, एक चालक की मौत
Toxic Liquor Havoc
Saran News: सारण में जहरीली शराब का कहर, पानापुर और मशरक में 5 लोगों की मौत
patna news
पटना में एलपीजी की किल्लत महज अफवाह: DM ने कहा, घबराएं नहीं, स्टॉक भरपूर है
Rajya Sabha Election 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव का 'सुपर संडे': 15 मार्च को विजय चौधरी के घर खुलेगा पत्ता
Iran-Israel Conflict
'ईरान-इजरायल' युद्ध का असर: हॉस्टलों में मचा कोहराम, घर लौटने को मजबूर हुए छात्र