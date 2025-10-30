क्या था चंपा विश्वास रेप केस? जिसका जिक्र कर पीएम मोदी ने दिलाई 'जंगल राज' की याद

Bihar Chunav 2025: छपरा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राजद सरकार के समय की ऐसी घटना जिक्र किया, जिसे जानने के बाद हर कोई आज भी कांप उठेगा, क्योंकि घटना ही इतनी भयानक थी.
What was Champa Vishwas Rape Case: बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और इसके तहत पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर, 2025 को होगी. जनता से वोट की अपील करने के लिए पीएम मोदी रैली कर रहे हैं. इस दौरान वह अपने सियासी विरोधियों पर जमकर निशाना साध रहे हैं. छपरा में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान राजद पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि 1998 में दलित आईएएस अफसर की पत्नी चंपा विश्वास के साथ रेप की घटना जिक्र किया और राजद सरकार के 'जंगलराज' की याद बिहार के लोगों को दिलाई. चलिए जानते हैं कि क्या था चंपा विश्वास रेप केस?
चंपा विश्वास रेप केस को जानिए
चंपा विश्वास रेप केस 1990 के दशक के बिहार में राजद शासन के दौरान हुए अपराध और सत्ता के दुरुपयोग का एक वीभत्स मामला है, जिसे अक्सर 'जंगलराज' की सबसे काली घटनाओं में गिना जाता है. यह घटना एक IAS अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ हुई थी, जिन्हें राजद विधायक हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने दो साल तक यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था.
उत्पीड़न की शुरुआत सितंबर 1995 में हुई, जब हेमलता यादव ने धोखे से चंपा को अपने घर बुलाया, फिर उनके बेटे ने रेप किया, जिसमें मां भी शामिल थीं. इस दौरान IAS अधिकारी की शिकायत को पुलिस ने दर्ज तक नहीं किया था. कानून-व्यवस्था की यह स्थिति तब उजागर हुई जब 1997 में बीजेपी नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले का खुलासा किया. बाद में न्यायिक हस्तक्षेप के बाद मृत्युंजय यादव को 10 साल और हेमलता यादव को 3 साल की सजा हुई. इस सदमे से उबरने के लिए आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर विदेश में बस गए, जो सत्ता के सामने एक ताकतवर अधिकारी के परिवार की बेबसी को दर्शाता है.
बता दें कि पीएम मोदी ने इसी घटना का छपरा की रैली में जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं रही हैं, बच्चे रहे हैं. आजकल के युवा जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था, उसके बारे में जब जानेंगे तो सहर उठेंगे. जंगलराज के समय में 1998 में दलित आईएएस अफसर की पत्नी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि राजद के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था.
उन्होंने कहा कि राजद के गुंडों ने परिवार की अन्य महिलाओं को भी नहीं बक्शा था. उन्हें भी प्रताड़ित किया था. राजद की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था. सरकार चलाने वाले तक जंगलराज में सुरक्षित नहीं थे. जो खेतों में काम करने वाले, स्कूलों में जाने वाले महिलाओं के साथ हुए बलात्कार तो दर्ज तक नहीं हुए. दलितों, महादलितों, पिछड़ों के लिए न्यायालय तक के दरवाजे बंद थे.
